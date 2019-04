Classifica marcatori Serie A/ Quagliarella capocannoniere ma Piatek… (33^ giornata)

Nuovo appuntamento con il primo campionato italiano: si accende la 33^ giornata e quindi è arrivato il momento di prendere in esame pure la classifica dei marcatori della Serie A e di ricordare chi è il re del gol per la prima serie del calcio italiano. Alla vigilia di questo turno infatti il titolo di capocannoniere è sempre nelle mani di Fabio Quagliarella, ancora in vetta con ben 22 gol segnati firma dal bomber della Sampdoria. Benchè l’attaccante di Marco Giampaolo abbia nuovamente rafforzato la propria posizione di leadership firmando il gol del 2-0 contro il Genoa pochi giorni fa nel Derby della lanterna, Quagliarella deve guardarsi bene alle spalle pure oggi. La classifica dei marcatori di Serie A vede non pochi rivali e nomi impazienti di mettersi nuovamente in mostra in questo finale di stagione, che si annuncia davvero pirotecnico, con tante situazioni ancora da definire.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI AVVERSARI DI QUAGLIARELLA

Leggendo la classifica dei marcatori di Serie A, fissata alla vigilia della 33^ giornata infatti vediamo bene che Quagliarella dovrà fare attenzione a difendere il titolo di capocannoniere: subito dietro e pure con un solo gol di stanza troviamo in graduatoria Krzysztof Piatek. Il bomber del Milan infatti ha messo a tabella finora ben 21 gol in stagione, sia per il Genoa che ora per i rossoneri e di certo ha voglia di segnarne altri: rimasto a digiuno nell’ultimo match contro la Lazio, il polacco avrà certo modo di esprimersi in questa 33^giornata contro il Parma. Dietro al numero 19 di Gennaro Gattuso ecco però che fa capolino Duvan Zapata che per l’Atalanta ha messo a segno 20 reti in stagione e subito dietro con 19 reti ecco il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo. Con questi distacchi minimi sarà una lotta davvero ardua per ottenere il titolo di miglior marcatore della Serie A fine stagione: vedremo cosa ci riserverà allora la 33^ giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

22 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

21 gol: Krzysztof Piatek (Milan)

20 gol: Duvan Zapata (Atalanta)

19 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

17 gol: Arkadiusz Milik (Napoli)

14 gol: Francesco Caputo (Empoli), Ciro Immobile (Lazio)

12 gol: Andrea Belotti (Torino), Andrea Petagna (Spal), Leonardo Pavoletti (Cagliari)

11 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Dries Mertens (Napoli),

10 gol: Gervinho (Parma), Mauro Icardi (Inter)





