Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte per la 33^ giornata: chi scegliere a Pasqua?

Il campionato prosegue anche a Pasqua, dunque eccoci di nuovo pronti a darvi i nostri consigli Fantacalcio Serie A per le partite in programma nella 33^ giornata, quasi per intero in programma oggi, sabato 20 aprile, dal momento che domani sarà Pasqua. Si comincerà alle ore 12.30 con Parma Milan: gli emiliani sono reduci da due 0-0 consecutivi, si potrebbe puntare sulla loro difesa anche se di fronte di sarà Piatek. Attenzione anche alla velocità di Gervinho, di contro i rossoneri sperano nella qualità di Suso. In Bologna Sampdoria possiamo puntare fra i padroni di casa su Palacio, che sentirà aria di derby e darà vita con Quagliarella a un duello tra veterani, ma nei blucerchiati citiamo anche Andersen, leader della difesa. In Cagliari Frosinone tre citazioni per i sardi, una per reparto, cioè Cragno, Cigarini e Pavoletti, mentre tra i ciociari potremmo fare affidamento su Cassata e Valzania. In Empoli Spal i giocatori di massimo spicco per i toscani potrebbero essere Krunic e Caputo, per i ferraresi invece indichiamo Bonifazi, Lazzari e Petagna. Eccoci poi a Genoa Torino, dove per il Grifone potremmo indicare Criscito e Bessa, per i granata invece Baselli e il rientrante Belotti.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Lazio Chievo è partita sulla carta senza storia: tra i biancocelesti devono scatenarsi Luis Alberto, Milinkovic Savic e Immobile, per i gialloblù invece citiamo chi vorrà mettersi in mostra, ad esempio l’attaccante Vignato. Ecco poi Udinese Sassuolo: qui facciamo due citazioni per parte, cioè Mandragora e De Paul tra i bianconeri friulani, Sensi e Boga per i neroverdi emiliani. Juventus Fiorentina vedrà i bianconeri a caccia dello scudetto per allontanare i fantasmi di Champions League: citazioni doverose per Cristiano Ronaldo, Kean e l’ex Bernardeschi, le fortune viola passeranno invece da Chiesa e Veretout. Inter Roma sarà il posticipo di lusso: in copertina naturalmente i due ex Nainggolan e Zaniolo, ma anche i punti di riferimento delle due difese Skriniar e Manolas, mentre in attacco pesa il dubbio Icardi-Lautaro Martinez in casa Inter. Infine dovremo aspettare lunedì per Napoli Atalanta e per chiudere i nostri Consigli Fantacalcio: tre nomi per parte, fra i partenopei Koulibaly, Callejon e Insigne, per i bergamaschi invece Mancini, Freuler e il Papu Gomez.

