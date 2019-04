Diretta Atp Montecarlo 2019/ Fognini Nadal streaming video e tv, orario (semifinali)

La diretta del torneo Atp Montecarlo 2019 arriva oggi a un appuntamento molto significativo, quello con le semifinali del terzo Masters 1000 della stagione, che apre la grande stagione sulla terra rossa europea. La prima semifinale sarà sorprendente, perché – indicativamente alle ore 13.30 – metterà di fronte il serbo Dusan Lajovic (giustiziere di Dominic Thiem agli ottavi) e il russo Daniil Medvedev, che invece ieri ha eliminato Novak Djokovic ai quarti. A seguire avremo naturalmente la seconda semifinale, con il “solito” Rafa Nadal e Fabio Fognini, senza ombra di dubbio la partita più attesa e non solo perché in campo ci sarà un italiano. Ieri Fognini ha battuto in rimonta Borna Coric, Nadal invece ha battuto in due set Guido Pella ma facendo più fatica di quanto si potrebbe pensare: se vedremo il miglior Fognini, si potrebbe sognare in grande…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Montecarlo 2019 sarà trasmessa soltanto dalla televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento in esclusiva per gli abbonati che potranno seguire le partite su Sky Sport Uno (numero 201) oppure su Sky Sport Arena (204). Naturalmente i clienti avranno a disposizione anche l’alternativa della diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo è montecarlotennismasters.com, con le relative pagine sui social network agli indirizzi facebook.com/rolexmcmasters e, su Twitter, @ROLEXMCMASTERS.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2019: LE SEMIFINALI

Ad aprire la diretta Atp Montecarlo 2019 oggi avremo una semifinale imprevedibile, ma come detto più che meritata da Dusan Lajovic e Daniil Medvedev. Lajovic è il nome più sorprendente, ma la crescita degli ultimi tempi è evidente e lo scalpo di Thiem (oltre che del nostro Lorenzo Sonego) dice che il serbo ha sicuramente meritato di arrivare fin qui nel Principato. Medvedev dunque forse fa addirittura più notizia, non fosse altro perché ai quarti ha eliminato in modo autorevole un certo Djokovic, negando alla Serbia la gioia del derby in semifinale. Il russo è eccelente sul cemento, ma quest’anno potrebbe fare grandi cose anche sulla terra rossa, se il buongiorno si vede dal mattino. Quanto a Fognini Nadal, naturalmente Rafa sulla terra rossa è il rivale peggiore possibile per chiunque, ma Fabio è uno dei pochi giocatori al momdo che può dire di avere battuto Nadal per due volte sulla sua superficie preferita. Di certo sarà una partita da non perdere, per un Sabato Santo all’insegna del grande tennis, magari colorato ancora di azzurro.



