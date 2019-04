Diretta Cagliari Frosinone/ Streaming video e tv: quote, sardi favoriti (Serie A)

Cagliari Frosinone, diretta dall’arbitro Abisso, si gioca per la trentatreesima giornata di Serie A alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, presso lo stadio Sardegna Arena del capoluogo sardo. Come da tradizione, il turno di campionato che precede la Pasqua si disputa al Sabato Santo: Cagliari Frosinone può essere definita come una sfida diretta per la salvezza, ma con prospettive molto diverse per le due formazioni in campo. I rossoblù sardi di Rolando Maran, che dopo il pareggio a Torino sono saliti a 37 punti in classifica, vedono infatti molto vicino l’obiettivo che, salvo tracolli, dovrebbero raggiungere senza particolari difficoltà. Oggi potrebbe essere l’occasione per fare un ulteriore passo in avanti forse decisivo, mentre per il Frosinone siamo all’ultima spiaggia. Due vittorie consecutive avevano riacceso le speranze dei ciociari, ma la sconfitta contro l’Inter è stata un ritorno alla realtà che parla di appena 23 punti in classifica. Servirebbe un’impresa, che passa necessariamente da un bel risultato anche oggi a Cagliari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Frosinone sarà garantita da Sky: per la precisione, l’appuntamento con la partita allo stadio Sardegna Arena sarà per gli abbonati sul canale Sky Sport 253. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Cagliari Frosinone sarà garantita solamente agli abbonati alla piattaforma satellitare, tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FROSINONE

Leggiamo adesso le probabili formazioni previste per Cagliari Frosinone. Emergenza per Rolando Maran, il Cagliari infatti deve rinunciare agli squalificati Pisacane, Barella e Pellegrini. In difesa dovremmo avere Srna a destra e Padoin a sinistra, l’ex Juventus però potrebbe anche giocare a destra dando spazio a Lykogiannis sulla corsia mancina, mentre Ceppitelli sarà affiancato nella coppia centrale da uno fra Klavan e Romagna. A centrocampo avremo Faragò, Cigarini e Ionita, in attacco invece Birsa e Joao Pedro potrebbero giocare insieme a sostegno di Pavoletti. Nel Frosinone è invece squalificato Chibsah: per sostituirlo, si annuncia un ballottaggio Maiello-Sammarco. In difesa spazio per Ariaudo, anche perché Salamon è infortunato. I dubbi di Marco Baroni sono tutti in attacco, dove Ciano, Pinamonti, Trotta e Ciofani sono in quattro per due soli posti disponibili.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Cagliari Frosinone secondo l’agenzia di scommesse Snai. Sicuramente partono favoriti i padroni di casa sardi, infatti il segno 1 per una vittoria del Cagliari vale 1,90; si sale poi a quota 3,45 in caso di segno X e dunque con un pareggio, infine un colpaccio del Frosinone varrebbe ben 4,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



