Diretta Catania Sicula Leonzio/ Streaming video e tv: derby al Massimino (Serie C)

Catania Sicula Leonzio, diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro della sezione Aia di Collegno, è il derby siciliano in programma alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, presso lo stadio Angelo Massimino per la trentaseiesima giornata di Serie C nel girone C. Alla vigilia di Pasqua, il calendario dunque ci propone un bel derby Catania Sicula Leonzio, con posta in palio a dire il vero importante soprattutto per gli ospiti, che con i loro 42 punti inseguono ancora un posto nei playoff. Per tenere viva la speranza tuttavia la Sicula Leonzio avrebbe bisogno di un bel risultato sul campo del Catania, che è quarto a quota 60 punti e vuole dare l’assalto al terzo posto che darebbe vantaggi nella griglia dei playoff. I rossazzurri inoltre devono ripartire dopo la sconfitta subita settimana scorsa sul campo della Virtus Francavilla; anche la Sicula Leonzio è reduce da un ko, incassato però contro la capolista Juve Stabia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Catania Sicula Leonzio; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA SICULA LEONZIO

Vediamo adesso che cosa ci dicono le probabili formazioni per Catania Sicula Leonzio. Walter Novellino potrebbe schierare i padroni di casa con il 3-5-2: Pisseri in porta protetto dalla retroguardia a tre con Silvestri, Aya ed Esposito; nel folto centrocampo a cinque invece i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Calapai, Bucolo, Llama, Lodi e Marchese, infine nel tandem d’attacco potrebbero giocare dal primo minuto Brodic e Curiale. La Sicula Leonzio di Vincenzo Torrente potrebbe invece proporre il 4-3-2-1 con Pane in porta; davanti a lui De Rossi terzino destro, Laezza e Ferrini difensori centrali, Squillace a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Esposito, Megelaitis e Marano, infine l’attacco con i due trequartista D’Angelo e Russo in appoggio alla prima punta Miracoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per il derby Catania Sicula Leonzio, basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. Favoriti in modo netto i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 1,55. Si sale poi a quota 3,70 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine un colpaccio della Sicula Leonzio varrebbe ben 6,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



