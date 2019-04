Diretta Fed Cup 2019/ Russia Italia streaming video e tv, 1^ giornata (tennis)

Russia Italia, giorno 1: la sfida di Fed Cup 2019 è valida per i playoff del World Group II e si giocherà sabato 20 (inizio alle ore 13:30 di casa nostra) e domenica 21 aprile. Come sempre il regolamento prevede due singolari nella prima giornata, poi altri due con il doppio eventualmente decisivo: vincerà la nazionale che per prima raggiungerà le tre vittorie, e ciascuna squadra non potrà schierare una singolarista per due volte nella stessa giornata, non potrà farle fare più di due partite (sempre di singolare) e naturalmente la stessa sfida non potrà essere ripetuta. La vittoria ci porterebbe nuovamente nel World Group II e a due sfide dal ritorno nel Gruppo Mondiale, dal quale ormai manchiamo da tempo: purtroppo il nostro tennis femminile è in un periodo nel quale fatichiamo parecchio a tenere il livello delle grandi, come si nota anche dai risultati che arrivano nei tornei Wta (pur dovendo differenziare i due contesti). Sia come sia, oggi ci proveremo: dovessimo perdere, torneremmo il prossimo anno a disputare il World Group II.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FED CUP

La diretta tv di Russia Italia di Fed Cup 2019 sarà disponibile come di consueto sulla web-tv federale SuperTennis: l’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati che potranno fare riferimento al canale 64 del telecomando, i clienti Sky invece potranno eventualmente selezionare il numero 224 del loro decoder. In assenza di un televisore potrete seguire le partite del playoff in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche la presenza di informazioni utili sulle pagine ufficiali dei social network: in particolare potete fare riferimento a facebook.com/fedcup e, su Twitter, @fedcup.

RISULTATI E PRECEDENTI

Russia Italia si gioca per la settima volta nella storia, e il parziale dice 5-2 in nostro favore; tuttavia in un contesto di Fed Cup è sempre bene differenziare anno per anno, perchè anche solo la lista delle convocate può tracciare una differenza netta rispetto ai favori del pronostico. A questo proposito, il nostro capitano Tathiana Garbin ha confermato le scelte di febbraio quando eravamo cadute contro la Svizzera: la prima singolarista rimane Camila Giorgi, poi ci sono Martina Trevisan e Sara Errani e questa volta potrebbe essere la fiorentina a giocare l’altro singolare, perchè la Errani è rientrata recentemente dalla squalifica per doping, è fuori dalle prime 200 Wta e in questo momento non dà troppe garanzie, anche se le russe hanno scelto la terra rossa (ma indoor) come superficie. Cosa che potrebbe darci anche qualche vantaggio; la Russia si presenta con una formazione di tutto rispetto, basti pensare che la “riserva” per i singolari è Anastasia Potapova che ha da poco compiuto 18 anni ed è già nelle prime 75 al mondo. Le due titolari saranno comunque Daria Kasatkina, già Top Ten ma oggi in calo, e Anastasia Pavlyuchenkova che quando conta è sempre in grado di sfoderare prestazioni importanti; sarà dura e l’Italia non è favorita, ma la sfida di Fed Cup 2019 è ovviamente tutta da giocare…



