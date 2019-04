Diretta Feralpisalò Triestina/ Streaming video e tv: big match al Turina (Serie C)

Feralpisalò Triestina, che viene diretta dal signor Valerio Maranesi, è sicuramente la sfida più interessante nel girone B della Serie C 2018-2019, per quanto riguarda la 36^ giornata: si gioca alle ore 16:30 di sabato 20 aprile. Tecnicamente gli alabardati restano aggrappati alla speranza di prendersi il primo posto dopo la roboante vittoria contro la Fermana, ma i punti persi in precedenza fanno sì che al Pordenone basti vincere una delle prossime tre partite, e allora già oggi i ramarri potrebbero festeggiare la promozione diretta lasciando alla squadra di Massimo Pavanel la possibilità di blindare il secondo posto per andare subito al secondo turno della fase nazionale dei playoff. In questo senso un risultato utile al Lino Turina farebbe molto: la Feralpisalò sogna infatti l’aggancio che aveva già centrato prima di perdere nettamente a Imola, tuttavia per operare il sorpasso virtuale servirebbe almeno un 3-0 visto che all’andata i giuliani si erano imposti per 2-0. Sia come sia ci aspetta una sfida davvero bellissima: aspettiamo con trepidazione il calcio d’inizio nella diretta di Feralpisalò Triestina e intanto stiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le due squadre sul terreno di gioco, nelle probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Feralpisalò Triestina: le partite del campionato di Serie C non vengono trasmesse nel nostro Paese (salvo anticipi e posticipi), ma come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà con il portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce le sfide (in abbonamento o acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato) in diretta streaming video, e dunque chi vorrà seguire la partita dovrà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ TRIESTINA

Dopo la sconfitta del Galli, è da valutare se per Feralpisalò Triestina Mimmo Toscano cambierà qualcosa: per esempio Mattia Marchi potrebbe giocare in appoggio ad Andrea Caracciolo con un solo trequartista, vale a dire Vita perchè Maiorino potrebbe scalare a centrocampo prendendo il posto di uno tra Guidetti e Scarsella, con la conferma di Pesce da playmaker. Canini e Giani saranno sempre i centrali difensivi, sugli esterni invece si giocano una maglia Tantardini e Mordini ma i favoriti restano Magnino e Contessa, in porta andrà De Lucia. Nella Triestina è squalificato Formiconi, che dunque lascerà il posto di terzino destro a Messin o Codromaz che potrebbe scalare; Malomo e Lambrughi giocheranno a protezione di Offredi, Frascatore a sinistra mentre gli esterni alti sulla linea di centrocampo dovrebbero essere ancora una volta Petrella e Procaccio. A fare filtro in mezzo al campo ecco Steffè e Coletti, favoriti entrambi su Beccaro; restano Granoche e Costantino i due punti di riferimento per quanto riguarda l’attacco.

QUOTE E SCOMMESSE

Per il big match Feralpisalò Triestina sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i bresciani partono favoriti con un valore di 2,30 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la loro vittoria. Vale 3,05 volte la puntata l’eventualità del segno X che regola il pareggio, mentre con il successo esterno dei giuliani, per il quale dovrete giocare il segno 2, andreste a guadagnare una somma pari a 3,10 volte quello che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA