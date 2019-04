Diretta Genoa Torino/ Streaming video e tv: grande classica a Marassi (Serie A)

Genoa Torino, diretta dall’arbitro Doveri, è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Appuntamento allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, come da tradizione alla vigilia di Pasqua. A proposito di storia, Genoa Torino è una partita che profuma di tradizione: le due squadre sommano un totale di 16 scudetti, in epoca recente però la storia è meno gloriosa, in particolare per il Genoa che sta vivendo un ritorno da incubo e inizia a temere una clamorosa retrocessione. Con 34 punti, dopo avere perso il derby della Lanterna nella scorsa giornata, bisogna darsi una scossa perché non ci sono più garanzie sulla permanenza nella massima categoria: perso Piatek, il Genoa fa enorme fatica a segnare. Il problema del Torino sono invece i troppi pareggi, ultimo domenica scorsa contro il Cagliari: la stagione dei granata di Walter Mazzarri, che hanno già 50 punti, resta ottima, ma per lottare fino in fondo per l’Europa servirà un ultimo salto di qualità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Torino sarà garantita da Sky: per la precisione, l’appuntamento con la partita allo stadio Luigi Ferraris sarà per gli abbonati sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 252. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Genoa Torino sarà garantita solamente agli abbonati alla piattaforma satellitare, tramite il servizio garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO

Parlando adesso delle probabili formazioni di Genoa Torino, possiamo notare innanzitutto che per il Grifone sono squalificati Biraschi e Pandev. In difesa dunque Cesare Prandelli dovrebbe proporre il terzetto formato da Zukanovic, Romero e Criscito, mentre in attacco avremo certamente la coppia Sanabria-Kouamè. I dubbi del Genoa si concentrano tutti a centrocampo, dove Prandelli ha addirittura tre ballottaggi da sciogliere: potremmo identificare Radovanovic, Bessa e Rolon come leggermente favoriti, ma sono in corsa pure Veloso, Sturaro e Lerager, dunque sono molte le possibili combinazioni. Nel Torino è squalificato Zaza, ma rientra Belotti dopo un turno di stop. In appoggio al Gallo dovrebbero agire Baselli e Berenguer, modulo 3-4-2-1 per Walter Mazzarri, che non ha disponibili Iago Falque e De Silvestri. Due ballottaggi per i granata: in difesa tra Moretti e Djidji, a centrocampo invece tra Meitè e Lukic.

PRONOSTICO E QUOTE

Cosa ci dice invece il pronostico di Genoa Torino? Secondo l’agenzia di scommesse Snai, regna l’equilibrio: leggermente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è infatti proposto alla quota di 2,65. Si sale poi a 2,90 in caso di segno 2, dunque di successo esterno del Torino, infine un pareggio sarebbe l’ipotesi (di poco) più remunerativa: il segno X vale infatti 3,05 volte la posta in palio.



