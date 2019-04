Diretta Giana Erminio Ternana/ Streaming video e tv: squadre ormai salve? (Serie C)

Giana Erminio Ternana sarà diretta dal signor Matteo Marchetti e, in programma alle ore 16:30 di sabato 20 aprile, è valida per la 36^ giornata nel girone B del campionato di Serie C 2018-2019. I lombardi sono sostanzialmente salvi: con 40 punti hanno un bel vantaggio sul Renate e cercheranno di mantenerlo fino alla fine della stagione regolare, forti delle ultime due vittorie e soprattutto di quella nel derby di Meda, che ha creato un margine di cinque lunghezze utile per gestire le ultime partite che saranno toste. La Giana fa il tifo per la promozione diretta del Pordenone, che sarà il prossimo avversario e dunque potrebbe arrivare a domenica prossima scarico di motivazioni (al contrario, vorrà ottenere il traguardo davanti al proprio pubblico); la Ternana si trova un punto più sotto e ha quasi raggiunto il traguardo, ma deve soffrire ancora e in ogni caso chiuderà il suo campionato in modo negativo rispetto alle ambizioni. I rossoverdi hanno pareggiato le ultime quattro partite, ma soprattutto non hanno mai vinto nel girone di ritorno: un crollo verticale quasi senza spiegazioni. Andiamo ora a metterci in attesa della diretta di Giana Erminio Ternana, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sulle possibili scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO TERNANA

Riccardo Maspero affronta Giana Erminio Ternana con gli stessi undici di Meda: Leoni in porta, difesa a tre con Bonalumi, Solerio e Montesano e l’aiuto che arriverà dai laterali Giudici e Origlio, schierati in un centrocampo che in fase difensiva tornerà a tre con l’abbassamento di Palesi, trequartista designato. La cerniera mediana sarà composta da Gianluca Barba e Dalla Bona; a formare il tandem offensivo dovrebbero essere nuovamente Mutton e Rocco, di fatto gli unici giocatori offensivi a disposizione dell’allenatore. La Ternana si presenta a Gorgonzola con tre calciatori squalificati: mancheranno Bergamelli, Giraudo e Palumbo. Difesa da reinventare per Fabio Gallo: Diakité torna titolare al centro mentre sulla fascia sinistra potrebbe giocare Pasquale Fazio, che farebbe spostare a destra Furlan o Federico Mazzarani. Russo sarà schierato davanti a Iannarilli, a centrocampo Pobega potrebbe essere la mezzala sul centrodestra al fianco di Paghera e con Altobelli sull’altro versante del campo mentre Bifulco accompagnerà l’azione dei due attaccanti, cioè Marilungo e uno tra Vantaggiato e Kingsley Boateng.

