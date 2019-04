Diretta Juve Stabia Vibonese/ Streaming video Rai: capolista favorita (Serie C)

Juve Stabia Vibonese, diretta dall’arbitro Daniele De Santis della sezione Aia di Lecce, si gioca per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C: l’appuntamento allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia è fissato alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, il Sabato Santo 20 aprile 2019. L’attesa è grandissima per i tifosi della Juve Stabia, che nella migliore delle ipotesi potrebbero festeggiare già la promozione matematica dei loro beniamini al termine di Juve Stabia Vibonese: per riuscirci servirà però anche la “collaborazione” del Trapani, quello che conta è fare un altro passo avanti verso il traguardo dopo il successo ottenuto settimana scorsa contro la Sicula Leonzio. Compito logicamente molto difficile invece per la Vibonese, che a quota 42 punti ha ancora speranze playoff ma dovrebbe riuscire a fare risultato al Menti per non perdere contatto: di certo servirà una prestazione migliore di quella che domenica scorsa ha portato alla sconfitta contro il Monopoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Juve Stabia Vibonese, perché sarà la partita di questa giornata trasmessa in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Doppia possibilità dunque anche per quanto riguarda la diretta streaming video, perché Rai Play (disponibile gratuitamente per tutti) va ad aggiungersi al portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della stagione della terza divisione (Coppa Italia compresa). CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA VIBONESE

Leggiamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Juve Stabia Vibonese. Fabio Caserta dovrebbe schierare le Vespe con il modulo 4-3-3: in porta Branduani, protetto da una difesa a quattro con Vitiello, Troest, Marzorati e Germoni da destra a sinistra; i tre possibili titolari a centrocampo sono invece Carlini, Calò e Mastalli, infine nel tridente d’attacco ipotizziamo le ali Melara ed Elia in appoggio alla prima punta Paponi. La replica della Vibonese di Nevio Orlandi dovrebbe invece concretizzarsi in un 4-3-1-2 con Zaccagno in porta; davanti a lui Finizio a destra, Maciucca dall’altra parte e i due centrali Silvestri e Camilleri. A centrocampo dovrebbero agire Scaccabarozzi, Obodo e Collodel, infine ecco Taurino trequartista alle spalle dei due attaccanti Allegretti e Bubas.

PRONOSTICO E QUOTE

Juve Stabia Vibonese vedrà nettamente favoriti nel pronostico i padroni di casa. Non ha dubbi l’agenzia di scommesse Snai, che quota il segno 1 a 1,30. Si sale di molto già in caso di pareggio, perché il segno X vale 5,00, infine una vittoria esterna della Vibonese varrebbe ben 9,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto coraggiosamente nel segno 2.



