Diretta Juventus Empoli Primavera/ Streaming video e tv: bianconeri per i playoff

Juventus Empoli Primavera, diretta dall’arbitro Paride Tremolada della sezione Aia di Monza, è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. L’appuntamento è fissato per le ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, Sabato Santo come da tradizione ricco di calcio prima di una Pasqua senza partite. Juventus Empoli Primavera è una sorta di scontro diretto, perché nella categoria giovanile le gerarchie sono molto diverse da quelle della Serie A: in classifica i punti di differenza sono solamente sette, 34 per la Juventus e 27 per l’Empoli, anche se questa differenza ci dice che i bianconeri possono ancora inseguire il sesto posto che varrà i playoff, mentre i toscani rischiano ancora in ottica salvezza, perché le distanze sono davvero brevi e di conseguenza basta poco per ritrovarsi invischiati nella bagarre. La Juventus però deve rilanciarsi se vuole puntare ai playoff: un pareggio casalingo con il Sassuolo e una sconfitta con l’Atalanta sono il deludente bottino delle ultime due giornate dei bianconeri, che non possono più sbagliare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Juventus Empoli Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 13.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Juventus Empoli Primavera. Francesco Baldini dovrebbe proporre il 4-2-3-1 per i bianconeri: in porta Loria, protetto dalla difesa a quattro con Rosa, Parodi, Gozzi e Anzolin; in mediana invece i due titolari dovrebbero essere Portanova e Morrone, ecco poi gli esterni Kaly Sene e Monzialo più il trequartista Fagioli in appoggio al centravanti Moreno. La replica dell’Empoli allenato da Lamberto Zauli dovrebbe invece prevedere il modulo 4-3-3: in porta Saro, davanti a lui la retroguardia con Donati, Matteucci, Curto e Ricchi da destra a sinistra; il terzetto di centrocampo invece dovrebbe essere formato da Perretta, Belardinelli e Ricci, infine in attacco il centravanti Bertolini e le due ali Montaperto e Zelenkovs.



© RIPRODUZIONE RISERVATA