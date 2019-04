Diretta Lazio Chievo/ Streaming video DAZN: Inzaghi deve vincere (Serie A)

Lazio Chievo, diretta dall’arbitro Chiffi, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019. Siamo alla trentatreesima giornata di Serie A, che come da tradizione subito prima di Pasqua si gioca quasi per intero al Sabato Santo: allo stadio Olimpico in teoria dovrebbe essere una partita a senso unico. Lazio Chievo vede infatti nettamente favoriti i padroni di casa, che oltre alla differenza tecnica hanno anche più motivazioni: il calendario dà una sorta di assist agli uomini di Simone Inzaghi, reduci dal recupero di mercoledì contro l’Udinese, che sono naturalmente chiamati alla vittoria contro il fanalino di coda del campionato per rilanciare le proprie ambizioni europee. Dall’altra parte avremo un Chievo che gioca solamente per la dignità su un palcoscenico importante come l’Olimpico: gli uomini di Domenico Di Carlo infatti con la sconfitta contro il Napoli sono matematicamente retrocessi, di conseguenza i gialloblù d’ora in poi giocheranno solamente per salvare il proprio onore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Chievo non sarà disponibile: la partita dell’Olimpico è infatti una delle tre di questa giornata di Serie A che verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di DAZN, di conseguenza potremo seguire Lazio Chievo solamente in diretta streaming video (o per lo meno su una smart tv con connessione a internet), a patto naturalmente di essere clienti DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CHIEVO

Vediamo adesso le probabili formazioni verso Lazio Chievo. Possiamo considerare sicuro titolare Luis Alberto, perché il biancoceleste mercoledì era fermo per squalifica. Si candida anche Correa, in miglioramento dopo essere andato in panchina tre giorni fa, vedremo di conseguenza se Simone Inzaghi vorrà fare turnover. Squalificato invece Lucas Leiva, tornerà Badelj in regia. Per quanto riguarda invece il Chievo, ci potrebbe essere spazio per chi ha giocato meno, compreso qualche giovane a partire dall’attaccante Vignato: i gialloblù sono ormai retrocessi e si possono usare le ultime partite della stagione per accumulare esperienza e dare spazio a chi sarà motivato dal desiderio di mettersi in luce.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Lazio Chievo è naturalmente a senso unico in favore dei padroni di casa biancocelesti. Il segno 1 è considerato praticamente certo ed è quotato a 1,19 dall’agenzia di scommesse Snai. Già molto succosa la quota di 6,75 proposta per il segno X in caso di pareggio, infine in caso di clamorosa impresa del Chievo ecco che il segno 2 varrebbe ben 15,00 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA