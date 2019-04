Diretta Manchester City Tottenham/ Streaming video e tv: Guardiola per la rivincita

Manchester City Tottenham, in diretta dall’Etihad Stadium alle ore 13.30 italiane di oggi pomeriggio (le 12.30 locali), sarà la partita che aprirà il programma della trentacinquesima giornata della Premier League inglese. Scherzi del calendario, rivedremo immediatamente la semifinale che mercoledì sera ci ha fatto emozionare con un pirotecnico 4-3 del City che però non è bastato a dare la qualificazione a Pep Guardiola, perché grazie alla vittoria per 1-0 all’andata è stato il Tottenham di Mauricio Pochettino a fare festa. Gli Spurs tornano per così dire sul “luogo del delitto” e dovranno affrontare la grande voglia di riscatto dei padroni di casa: Manchester City Tottenham infatti sarà nuovamente fondamentale per i Citizens, questa volta sulla strada verso il titolo nazionale che il City contende al Liverpool, che è due punti avanti ma ha pure giocato due partite in più. Il Tottenham deve invece difendere il terzo posto da un agguerrito gruppo di inseguitrici: la priorità adesso è naturalmente la Champions League, ma bisogna pur sempre anche pensare a qualificarsi per la prossima edizione…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MANCHESTER CITY TOTTENHAM

La diretta tv di Manchester City Tottenham sarà garantita naturalmente da Sky, che detiene l’esclusiva sulla Premier League. L’appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare sarà dunque sul canale Sky Sport Football (il numero 203), oppure anche in diretta streaming video grazie al servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY TOTTENHAM

Parlando delle probabili formazioni di Manchester City Tottenham, naturalmente Pep Guardiola e Mauricio Pochettino devono fare i conti con le fatiche della splendida battaglia di mercoledì, che però se non altro non dovrebbe incidere troppo perché entrambe le formazioni ne sono reduci. Si potrebbe dunque ipotizzare che nel Manchester City possano essere titolari Fernandinho a centrocampo e Leroy Sané in attacco, dal momento che il brasiliano e il tedesco hanno cominciato in panchina la partita di Champions League. Ha qualche alternativa in meno Pochettino e da questo punto di vista il Tottenham potrebbe avere qualche difficoltà in più: il turnover potrebbe riguardare ad esempio Rose e Davies sulla sinistra, in attacco ci sono Lamela e Llorente come possibili soluzioni, fermo restando che in questo momento Son è intoccabile – e all’Etihad Stadium avrebbero fatto volentieri a meno di rivederlo così presto.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante l’esito beffardo della sfida in Champions League, Manchester City Tottenham di oggi appare una partita a senso unico secondo il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai. Le quote ci dicono infatti che il segno 1 vale appena 1,27 volte la posta in palio, mentre sono decisamente più alte quelle per gli altri due possibili risultati. Il segno X è infatti quotato a 6,00, mentre con il segno 2 si vincerebbe ben 10,00 volte la posta giocata.



