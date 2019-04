Diretta Milan Sassuolo Primavera/ Streaming video e tv: scontro salvezza

Milan Sassuolo Primavera, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni della sezione Aia di Rovereto, è uno dei tre posticipi della venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. L’appuntamento è fissato alle ore 11.00 di stamattina, il Sabato Santo 20 aprile, poi non ci saranno incontri nel giorno di Pasqua. La posta in palio in Milan Sassuolo Primavera è molto delicata, perché si tratta di uno scontro salvezza: i rossoneri sono infatti tristemente penultimi con 22 punti in classifica, arrivano dalla sconfitta nel derby contro l’Inter e se il campionato finisse oggi sarebbero condannati alla retrocessione in Primavera 2. Il Sassuolo d’altronde è avanti di appena quattro lunghezze e non può certo dirsi tranquillo con 26 punti, anche se di recente è arrivato un ottimo pareggio sul campo della Juventus: la partita di oggi potrebbe segnare per i neroverdi uno scatto in avanti, ma potrebbe anche rimescolare le gerarchie della lotta salvezza, dove il Milan non può più sbagliare nulla.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Milan Sassuolo Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 11.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni in vista di Milan Sassuolo Primavera. I rossoneri di Federico Giunti dovrebbero proporci il 4-3-1-2 con Plizzari in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Bellanova, Merletti, Djalò e Negri. Ecco poi a centrocampo il terzetto che dovrebbe essere formato da Sala, Brambilla e Brescianini, infine Maldini agirà da trequartista a supporto dei due attaccanti Tonin e Tsadjout. Stefano Morrone potrebbe invece proporre il 4-3-3 per il Sassuolo: in porta Turati, difesa a quattro con Joseph, Pilati, Perazzolo e Aurelio, poi a centrocampo il possibile terzetto formato da Ahmetaj, Steau e Marginean, infine il tridente d’attacco con le ali Oddei e Raspadori più il centravanti Scamacca.



