Diretta Ravenna Vicenza/ Streaming video e tv: romagnoli lanciati (Serie C)

Ravenna Vicenza verrà diretta dal signor Matteo Gariglio, e si gioca alle ore 18:30 di sabato 20 aprile: possiamo considerarlo un posticipo nell’ambito della 36^ giornata del girone B per la Serie C 2018-2019, ad ogni modo si tratta di una partita tra due squadre che, nonostante le due posizioni di differenza in classifica, sono staccate di ben 9 punti. Il Ravenna è certo dei playoff, ben prima di vincere sul campo della Virtus Verona; adesso prova a lottare per migliorare la sua settima piazza cercando di farla diventare quinta o sesta, più difficile strappare il quarto posto ma l’importante per i romagnoli è mettersi in ritmo e condizione per la post season. Il Vicenza di fatto deve ancora chiudere i conti, perchè ci sono tre squadre a -4 che potrebbero fare il colpo grosso; ne basterebbe solo una per tagliare fuori il LaneRossi dai playoff, la squadra veneta non vince da cinque partite e ha pareggiato le ultime quattro, più in generale ha ottenuto un solo successo nelle ultime 15 partite giocate e dunque è assolutamente in debito di ossigeno. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Ravenna Vicenza, nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Ravenna Vicenza: le partite del campionato di Serie C non vengono trasmesse nel nostro Paese (salvo anticipi e posticipi), ma come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà con il portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce le sfide (in abbonamento o acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato) in diretta streaming video, e dunque chi vorrà seguire la partita dovrà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA VICENZA

In Ravenna Vicenza Luciano Foschi perde due giocatori: Jidayi ed Eleuteri sono squalificati, dunque ci sarà spazio per Pellizzari al centro della difesa (con Lelj e Ronchi davanti al portiere Venturi) mentre a destra sulla linea dei centrocampisti giocherà ancora Martorelli. Dall’altra parte del campo spazio a Barzaghi, poi due mezzali come Maleh e Papa che terranno compagnia al playmaker Salvatore Esposito; davanti invece la solita coppia formata da Galuppini e Nocciolini, sostanzialmente insostituibile. Giovanni Colella dovrà fare a meno di Cinelli, dunque sarà Pontisso a giocare come riferimento in un centrocampo che avrà Nicolò Bianchi e Zonta come interni; Curcio giocherà invece come trequartista a supporto di Giacomelli e Guerra (Rachid Arma spera ancora nella maglia), in difesa invece Pasini e Bizzotto saranno i centrali che giocheranno davanti a Grandi con Salviato e Stevanin che invece saranno gli esterni.

QUOTE E SCOMMESSE

L’interessante Ravenna Vicenza è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: romagnoli favoriti in maniera abbastanza netta, con un valore pari a 1,95 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la loto vittoria. Il successo esterno del LaneRossi vi farebbe guadagnare una somma pari a 4,00 volte quello che avrete puntato mentre l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,10 volte l’importo della giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA