Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna/ Streaming video e tv: V nere in crisi

Reggio Emilia Virtus Bologna, alle ore 20:30 di sabato 20 aprile, è una delle partite che rientrano nel calendario della 27^ giornata di basket Serie A1 2018-2019: si avvicina la conclusione della regular season e queste due squadre devono ancora fare i conti con i loro obiettivi, che rischiano di non archiviare. La Grissin Bon, reduce dalla pesante sconfitta di Trieste, insegue la salvezza che dipende dalla sua capacità di rimanere davanti a Pistoia e staccare eventualmente Pesaro, la situazione non è delle più complicate ma chiaramente adesso bisogna fare il passo in avanti e arrivare al traguardo in anticipo, per evitare la volata nei 40 minuti conclusivi. Le V nere sono invece in caduta libera: hanno perso male contro Sassari – al PalaDozza – e dunque rischiano per il secondo anno consecutivo di rimanere fuori dalla griglia dei playoff. Se non altro la Segafredo giocherà all’inizio di maggio la Final Four di Champions League: obiettivo magari minore, ma potrebbe essere una bella soddisfazione. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Virtus Bologna, di cui intanto possiamo andare a presentare i temi principali.

La diretta tv di Reggio Emilia Virtus Bologna non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite del turno scelte per essere trasmesse; tuttavia l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle sfide in diretta streaming video. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

Come già detto, Reggio Emilia Virtus Bologna è una partita delicata: la Grissin Bon, esaurito il grande ciclo legato a Max Menetti, sapeva che questa stagione sarebbe stata complicata ma sperava forse di essere più vicina alla zona playoff che non ad un passo dalla retrocessione. Se non altro però gli emiliani sono riusciti a vincere partite importanti per rimanere davanti alla OrioOra e tenere a bada Pesaro: serve ora un ultimo sforzo e la partita del PalaBigi potrebbe essere una bella occasione per farlo. La Virtus infatti è in crisi: esattamente come un anno fa Bologna ha scialacquato un buon girone di andata (era arrivata anche la semifinale di Coppa Italia, eliminando Milano) andando a crollare anche per scelte sbagliate in sede di mercato. In questo periodo si sta infatti parlando della firma di Mario Chalmers, reduce da un grave infortunio e che ha portato poco alla squadra in termini di intensità e aiuto; certamente non è lui la fonte di tutto i mali ma le tre sconfitte consecutive, due casalinghe tra cui quella contro Pistoia ultima in classifica, raccontano molto bene il problema di una piazza storica che rischia un’altra volta di non raggiungere nemmeno la post season. Su queste premesse, naturalmente, vincere oggi a Reggio Emilia diventa fondamentale ma potrebbe comunque non bastare.



