Diretta Sudtirol Renate/ Streaming video e tv: ospiti per la salvezza (Serie C)

Sudtirol Renate, partita diretta dal signor Nicola Donda, si gioca alle ore 16:30 di sabato 20 aprile e rientra nel programma della 36^ giornata di Serie C 2018-2019. Complicata la situazione degli ospiti, che in questo momento giocherebbero il playout contro il Fano: i nerazzurri hanno perso un sanguinosissimo derby casalingo contro la Giana Erminio, e così non sono riusciti a tenere il passo di chi sta davanti. La salvezza diretta è lontana appena due punti e dunque rappresenta una possibilità concreta, ma in queste ultime tre giornate il Renate dovrà rialzare la testa come era riuscito a fare in precedenza; vola invece il Sudtirol, imbattuto da cinque partite e con una sola sconfitta nelle ultime 15: ancora una volta gli altoatesini hanno disputato un ottimo girone di ritorno, sono quinti in classifica ma possono ancora sperare nella qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, anche se questo dipenderà in larga misura da un eventuale calo di Feralpisalò e Imolese. Mentre aspettiamo la diretta di Sudtirol Renate possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Druso, leggendo in maniera più specifica le probabili formazioni della partita.

le partite del campionato di Serie C non vengono trasmesse nel nostro Paese (salvo anticipi e posticipi), ma come sempre l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà con il portale elevensports.it

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL RENATE

Paolo Zanetti conferma per Sudtirol Renate il suo 4-3-3: Tait cerca spazio come terzino destro, Niccolò Romero potrebbe giocare davanti al posto di De Cenco ma questi sono gli unici cambi potenziali in una formazione che sta facendo molto bene e che prevede Pasqualoni e Vinetot davanti a Nardi, con Fabbri da terzino sinistro e una linea mediana comandata da De Rose, con Fink e Tommaso Morosini ai suoi lati. Davanti, a fare compagnia alla prima punta, agiranno Lunetta e Turchetta come esterni del tridente; Renate invece privo dello squalificato Anghileri, e dunque conferma per Guglielmotti come laterale destro di un centrocampo nel quale Vannucci agirà sull’altra corsia, mentre Simonetti e Pavan accompagneranno la regia di Rossetti. Davanti Venitucci cerca un posto che dovrà eventualmente soffiare a uno tra Guido Gomez e Spagnoli; a protezione del portiere Cincilla dovrebbero giocare nuovamente Teso, Caverzasi e Priola.

