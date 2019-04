Diretta Udinese Sassuolo/ Streaming video DAZN: incertezza in Friuli (Serie A)

Udinese Sassuolo, diretta dall’arbitro Pairetto, è una delle partite in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, nel ricco Sabato Santo della trentatreesima giornata di Serie A, come da tradizione prima di Pasqua. L’appuntamento alla Dacia Arena-stadio Friuli si annuncia particolarmente significativo, dal momento che Udinese Sassuolo è una partita in zona salvezza, anche se va detto che il Sassuolo con i suoi 37 punti occupa una posizione abbastanza tranquilla. Dopo il pareggio con il Parma, oggi per Roberto De Zerbi sarebbe importante ottenere un altro risultato positivo per fare un passo avanti forse definitivo verso la tranquillità. L’Udinese, che è invece reduce dal recupero contro la Lazio, è un po’ meno tranquilla, di conseguenza Igor Tudor dovrà cercare di sfruttare questo turno casalingo, pur con le fresche fatiche di mercoledì sera, per allontanare il terzultimo posto e far passare ai tifosi dell’Udinese una Pasqua più serena calcisticamente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Sassuolo non sarà disponibile: la partita della Dacia Arena è infatti una delle tre di questa giornata di Serie A che verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di DAZN, di conseguenza potremo seguire Udinese Sassuolo solamente in diretta streaming video (o per lo meno su una smart tv con connessione a internet), a patto naturalmente di essere clienti DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SASSUOLO

Osserviamo adesso che cosa ci dicono le probabili formazioni di Udinese Sassuolo. Igor Tudor deve fare i conti con le fatiche di mercoledì: la buona notizia è che Pussetto ha superato i suoi acciacchi e si candida dunque a titolare, magari facendo rifiatare De Paul, così come per il ruolo di prima punta potrebbe esserci una “staffetta” fra Lasagna e Okaka. Roberto De Zerbi pensa di rilanciare Babacar al centro dell’attacco del Sassuolo con Berardi e Boga ai suoi fianchi, in alternativa Matri e Djuricic per un possibile ballottaggio a tre nel ruolo di prima punta. Dubbi anche a centrocampo, dove Sensi è insidiato da Magnanelli, mentre un possibile ballottaggio in difesa è quello tra Ferrari e Peluso.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Udinese Sassuolo si prospetta interessante secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,30. Le differenze fra i vari segni tuttavia non sono enormi: ecco dunque che per il segno X e per il segno 2 abbiamo quotazioni quasi identiche, per la precisione 3,20 in caso di successo del Sassuolo e 3,25 invece con la divisione della posta.



