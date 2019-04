Probabili formazioni Inter Roma/ Quote, Icardi o Lautaro Martinez? (Serie A)

Inter Roma si gioca alle ore 20.30 di stasera, quando le due formazioni scenderanno in campo a San Siro per dare vita al big-match del turno pasquale di Serie A, uno scontro di capitale importanza nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Sarà dunque una serata che dirà molto sulle due formazioni: Inter Roma è una splendida occasione per i nerazzurri di blindare la propria posizione, mentre i giallorossi potrebbero fare un enorme passo avanti vincendo. Il duello rende ancora più affascinante una sfida già di suo stuzzicante per più di un motivo, compreso l’incrocio fra due allenatori entrambi ex. Andiamo allora a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Roma.

Diamo adesso uno sguardo al pronostico di Inter Roma, che vede favoriti i nerazzurri secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 è infatti proposto a 1,83 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,70 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X. Infine, una vittoria della Roma varrebbe 4,25 volte la posta per chi avrà creduto nei giallorossi e dunque nel segno 2.

Nelle probabili formazioni di Inter Roma in casa nerazzurra tengono banco due argomenti, cioè il centrocampo privo dell’infortunato Brozovic e il ballottaggio in attacco fra Lautaro Martinez e Icardi. In mediana sono in rialzo le quotazioni di Borja Valero, il cui infortunio nella vittoria contro il Frosinone si è rivelato nulla di serio, ma c’è sempre un minimo di cautela, di conseguenza potrebbero tornare in gioco anche Joao Mario, se si vuole puntare sulla qualità, oppure su Gagliardini per avere una coppia più muscolare con Vecino. In attacco invece il dilemma ha molte variabili, anche extra-campo, dunque sarà molto interessante scoprire la decisione finale del mister. Tutto sembra invece molto chiaro in difesa e sulla trequarti. La retroguardia vedrà avanti ad Handanovic la linea a quattro con D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah, mentre Politano, il grande ex Nainggolan e Perisic agiranno a sostegno della prima punta, chiunque egli sia.

I dubbi non mancano pure a Claudio Ranieri in queste stuzzicanti probabili formazioni di Inter Roma. Anche in casa giallorossa le certezze sono in difesa: davanti all’ormai titolare Mirante ci saranno da destra a sinistra Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. In mediana è assente De Rossi, di conseguenza dovremmo vedere la coppia formata da Cristante e Nzonzi, che però è in ballottaggio con Schick qualora Ranieri scegliesse il modulo 4-4-2. In questo momento consideriamo più probabile il 4-2-3-1, dunque ipotizziamo Dzeko come unica punta e tre uomini a suo sostegno, ci sono però ancora molti dubbi aperti sugli interpreti che potranno giocare dal primo minuto. L’unica certezza è Zaniolo, che a San Siro avrà un motivo in più per fare bella figura, poi se la giocano El Shaarawy (che sente invece aria di derby), Kluivert, Under, Pellegrini e appunto lo stesso Schick, che potrebbe scalzare non solo Nzonzi ma pure uno di questi per portare la Roma al 4-4-2.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; L. Martinez. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Perni, Ranocchia, Dalbert, Cedric, Miranda, Gagliardini, Candreva, Joao Mario, Keita, Icardi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Brozovic, Vrsaljko.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri.

A disposizione: Olsen, Fuzato, Marcano, Juan Jesus, Coric, Riccardi, Perotti, Pastore, Kluivert, Schick, Under.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Santon, Karsdorp, De Rossi.



