Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Quote, Kean sarà titolare? (Serie A)

Juventus Fiorentina si gioca alle ore 18.00: le due formazioni scenderanno in campo per una partita sempre molto sentita, senza dubbio uno dei piatti forti di questa 33^ giornata di Serie A nel Sabato Santo. Per di più, il match cade in un momento speciale per entrambe le formazioni: Juventus Fiorentina è per i bianconeri la partita scudetto, che però cade pochi giorni dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League; per i viola invece sarà un test di lusso sulla strada verso la semifinale di ritorno di Coppa Italia, crocevia a questo punto fondamentale per il finale di stagione dei gigliati. Andiamo allora a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo curiosiamo anche nel pronostico di Juventus Fiorentina secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai: favoriti i bianconeri, che vogliono festeggiare lo scudetto. Il segno 1 è dunque quotato a 1,50, mentre poi si sale a 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) per arrivare fino a 7,50 volte la posta in palio in caso di segno 2 per un clamoroso colpaccio della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Fiorentina si “scontrano” per Massimiliano Allegri due tendenze opposte. Da un lato l’eliminazione dalla Champions League rende inutile la cautela per i big da preservare, dall’altra bisogna tenere conto che diversi giocatori effettivamente non stanno bene, a cominciare da Khedira che ha annunciato uno stop per operarsi. Dunque non c’è comunque abbondanza, in difesa ad esempio si insiste sulla coppia Bonucci-Rugani, con qualche dubbio sugli esterni che dovrebbero comunque vedere favoriti Cancelo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo l’unico possibile ballottaggio è quello tra Bentancur ed Emre Can, mentre i dubbi più interessanti riguardano l’attacco. La certezza sarà sicuramente Cristiano Ronaldo e dovrebbe valere lo stesso discorso per il grande ex Bernardeschi; un altro ex è Cuadrado, potrebbe essere anche lui titolare ma in questo caso bisogna tenere conto della concorrenza di Kean, che è il nome del momento e non aveva tradito nemmeno a Ferrara.

LE SCELTE DI MONTELLA

Diversi dubbi da sciogliere anche per Vincenzo Montella nelle probabili formazioni di Juventus Fiorentina. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, che vedrebbe dunque Chiesa sulla linea di centrocampo come esterno destra, mentre a sinistra agirebbe il più difensivo Biraghi. In attacco dovremmo dunque vedere titolare la coppia formata da Muriel e Simeone, ma in altre zone del campo ci sono ancora diversi ballottaggi da sciogliere. A centrocampo ecco infatti ben due dubbi, cioè quello tra Gerson ed Edimilson Fernandes e quello tra Benassi e Dabo. Quanto alla difesa, sono certi del posto il portiere Lafont e davanti a lui Milenkovic e Pezzella, mentre per l’ultimo posto a disposizione sono in ballottaggio Ceccherini e Vitor Hugo. Da tenere anche presente il fatto che, nonostante con la Juventus la rivalità sia fortissima, la partita più importante per la Fiorentina sarà quella di giovedì in Coppa Italia.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, De Sciglio, Spinazzola, Barzagli, Emre Can, Nicolussi Caviglia, Douglas Costa, Kean, Mandzukic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Perin, Caceres, Chiellini, Khedira, Dybala.

FIORENTINA (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Gerson, Veretout, Benassi, Biraghi; Simeone, Muriel. All. Montella.

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Hancko, Vitor Hugo, Laurini, Norgaard, Dabo, Montiel, Fernandes, Vlahovic, Graiciar, Mirallas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pjaca.



