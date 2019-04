Probabili formazioni Parma Milan/ Quote, torna Donnarumma tra i pali (Serie A)

Sarà Parma Milan la prima sfida della 33^ giornata di Serie A: fischio d’inizio fissato per le ore 12.30 tra le mura del Tardini per uno dei match più attesi. I tre punti messi in palio oggi infatti si annunciano decisivi per le sorti dei due club e di fatto D’Aversa e Gattuso dovranno puntare solo sugli uomini più in forma per stilare le probabili formazioni di Parma Milan. Da una parte i ducali vogliono confermare la loro presenza nel primo campionato italiano nella prossima stagione e riprendersi da alcuni risultati negativi di fila rimediati, l’ultimo il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo. Dall’altra parte c’è il Milan, affatto sicuro del quarto posto in classifica: a Gattuso servono punti pesanti ma soprattutto risposte ai suoi, specie dagli acciaccati che avrebbero fare ritorno, in vista poi della prossima semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Sarà quindi ben interessante scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Parma Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

A dispetto del fattore campo, sono ovviamente i rossoneri i favoriti d’obbligo in questo match della 33^ giornata di Serie A e le quote date dalla snai concordano con questo pronostico. Nell’1×2 il successo del Parma è stato dato a 5.25 contro il più basso 1.70 fissato per il Milan, mentre il pareggio è stato quotato a 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

LE MOSSE DI D’AVERSA

Per la partita al Tardini D’Aversa punterà ovviamente sui suoi soliti titolari, visto che pure Bruno Alves è tornato al pieno servizio del tecnico per dirigere la difesa del suo 4-3-3. Per le probabili formazioni di Parma Milan il tecnico quindi oltre al solito Sepe tra i pali, si affiderà anche a Iacoponi, Gagliolo e Dimarco per il reparto difensivo a 4 dove però cerca spazio pure Bastoni. Per la mediana a tre ecco che le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Kucka, Scozzarella e Barillà, ma anche qui D’Aversa ha a disposizione soluzioni differenti. Rimangono infatti in ballottaggio per una maglia Rigoni e Stulac e ricordiamo l’ipotesi di un centrocampo a 4 con l’inserimento dello stesso Rigoni al posto di Sprocati altrimenti presente nel tridente offensivo. L’attacco del Parma poi, che sia a due punte o a tridente verrà completato in ogni caso da Ceravolo e Gervinho, con Siligardi a riposo in panchina.

LE SCELTE DI GATTUSO

Dovrebbe essere il classico 4-3-3 il modulo di riferimento di Gattuso per le probabili formazioni rossonere di quest’oggi, dove faranno ritorno alcuni acciaccati, almeno per la panchina. Ecco quindi che vi sono grandi chance di rivedere Gigio Donnarumma tra i pali dopo l’infortunio patito con la Juventus e davanti ci saranno Musacchio e Romagnoli (di rientro), oltre che Calabria e Ricardo Rodriguez: rimangono però pronti in caso di necessità Reina, Zapata e Conti. Il vero dubbio per il tecnico del diavolo si accende in mediana: rischiare o no Paquetà? L’ex Flamengo è tornato in gruppo e pare in ottime condizioni pur dopo il grave infortunio: rimane da capire se provarlo già oggi o lanciarlo in Coppa Italia contro la Lazio. Nel caso in cui Gattuso scelga una via prudenziale, sarà Calhanoglu a scendere in campo al centrocampo con Bakayoko e Kessie, mentre Borini completerà il tridente già firmato con Piatek e Suso. Sono però possibili pure soluzione ben differenti.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): 55 Sepe: 2 Iacoponi, 22 Bruno Alves, 28 Gagliolo, 3 Dimarco; 87 Kucka, 21 Scozzarella, 17 Barillà; 93 Sprocati, 9 Ceravolo, 27 Gervinho. All. D’Aversa

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 19 Piatek, 11 Borini All. Gattuso



