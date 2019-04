Probabili formazioni Serie A/ Mosse e scelte degli allenatori (33^ giornata)

Prima delle festività pasquali il primo campionato italiano torna protagonista con la 33^ giornata: è tempo quindi ora di prendere in esame le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A che vedremo in campo oggi. Va però subito ricordato che per questo 14^ turno di ritorno il programma è ben particolare visto la coincidenza con le feste e con i turni di Champions ed Europa league. Ecco infatti che da calendario 9 delle 10 partite previste verranno disputate tutte nella giornata di sabato 20 aprile: è atteso quindi appena un solo posticipo e la sfida tra Napoli e Atalanta che avrà luogo però solo lunedì 22 aprile. Andiamo allora a vedere quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Serie A di questa intensa 33^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

Per il match al Tardini Gattuso dovrà capire se potrà fare affidamento su Gigio Donnarumma tra i pali, di ritorno dall’infortunio: in caso contrario ci sarà ancora Reina in porta. Pochi i ballottaggi in casa Ducale dove però anche D’Aversa dovrà stare attento ad alcuni casi dubbi come Siligardi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA

Mihajlovic nella 33^ giornata di Serie A dovrà fare a meno di Djiks e Santander per squalifica e pure potrebbe dover tenere in panchina gli acciaccati Destro e Mattiello. Problemini pure per i liguri e Giampaolo che per le probabili formazioni di Serie A non avrà Gabbiadini, fermato dal giudice sportivo, oltre che Barreto.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FROSINONE

Sono parecchi gli assenti annunciati alla Sardegna Arena a cui Maran dovrà porre rimedio: Pisacane, Barella e Pellegrini sono stati squalificati e pure Deiola dovrebbe dare forfait per una contusione al ginocchio. Baroni al contrario per stilare il suo 11 dover rinunciare di fatto solo a Chibsah, fermato dal giudice sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPAL

Benché la sfida sia ben importante in chiave salvezza Anreazzoli per disegnare le probabili formazioni di Serie A dovrà optare per parecchi turnover visto che l’infermeria azzurra è piena. Praticamente nessuno problema per Semplici che dovrà solo rimediare all’assenza di Fares, dando la maglia da titolare a Costa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO

Contro i granata Prandelli confermerà il 3-5-2 come schieramento di partenza dove in attacco dovrebbero trovare posto dal primo minuto Sanabria e Kouame, visto che Pandev è confinato in tribuna. Sarà attacco sul 2-1 per il Torino, dove Belotti sarà la prima punta titolare, accompagnato sull’esterno da Baselli e Berenguer.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CHIEVO

Inzaghi dovrà fare attenzione a gestire i suoi dopo il recupero con l’Udinese. Nessun problema invece per Di Carlo che riabbraccia pure Bani: la difesa del Chievo, posta a 4 di fronte a Sorrentino verrebbe quindi completata da Andreolli, Depaoli e Barba.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SASSUOLO

Pur dopo il recupero con la Lazio, Tudor non può rinunciare ai suoi soliti titolari: non lo farà neppure De Zerbi, che però potrebbe essere tentato dall’idea di rilanciare Babacar, nel tridente con Berardi e Boga.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

Alla Vecchia signora basta un punto per vincere lo scudetto: Allegri non vuole correre rischi e punterà solo sui nomi più in forma del suo spogliatoio. Pure Montella confermerà questa linea, sperimentando di nuovo il 3-5-2 come modulo di partenza.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

Per il big match a San Siro Ranieri non avrà a disposizione De Rossi, fermo per infortunio: la mediana vedrà quindi dal primo minuto Cristante e Nzonzi. Problemi a centrocampo pure per Spalletti con Brozovic e Borja Valero in dubbio: rimangono pronti Gagliardini e Vecino.



