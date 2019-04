Pronostici Serie A/ Le quote e scommesse per le partite della 33^ giornata

Ci avviciniamo a un altro intenso turno del primo campionato italiano ed è arrivato quindi il momento di prendere in esame pure i pronostici di Serie A stilati dalla nostra redazione in vista della 33^ giornata. A dir il vero il programma del turno è però ben particolare perché nove delle dieci classiche partite avranno luogo oggi sabato 20 aprile: è atteso quindi un solo posticipo, tra Napoli e Atalanta per lunedì sera. Andiamo allora ad esaminare da vicino quote, scommesse e pronostici di Serie A disegnati per le partite della 33^ giornata di campionato.

PRONOSTICO PARMA MILAN

Pur in terra straniera, il Milan non dovrebbe avere grandi problema a superare i ducali in questo sabato, ricordando che i gialloblu non van tano in grande stato di forma al momento.

PRONOSTICO BOLOGNA SAMPDORIA

La classifica consegna alla Sampdoria il favore nei pronostici di Serie A, ma ricordiamo che il Bologna di Mihajlovic sa essere un avversario molto ostico, specie tra le mura di casa.

PRONOSTICO CAGLIARI FROSINONE

Di fronte al proprio pubblico la compagine sarda sa sempre dare qualcosa in più e dovrebbe accadere anche in questa 33^ giornata di Serie A contro i canarini, che pure hanno dimostrato di avere le carte giuste per mettere in difficoltà chiunque.

PRONOSTICO EMPOLI SPAL

Pronostico complicato per questa sfida salvezza: se il fattore campo consegna il favore ai toscani, gli estensi hanno dalla loro un miglior stato di forma negli ultimi scontri (come il 2-1 contro la Juventus capolista). Non ci aiuta poi lo storico visto che l’ultimo precedente terminò in un pareggio.

PRONOSTICO GENOA TORINO

Contro i traballanti grifoni il Torino non dovrebbe aver problema a trovare successo e tre punti nella 33^ giornata: i granata però arrivano da due pareggi di fila ben poco soddisfacenti.

PRONOSTICO LAZIO CHIEVO

Pur affaticati dal doppio impegno, i biancocelesti sono i favoriti d’obbligo nella sfida casalinga contro il Chievo. Va detto che i gialloblu, ormai sicuri di retrocedere, potrebbero giocare con ancor più intraprendenza e creare situazioni complicate per Inzaghi.

PRONOSTICO UDINESE SASSUOLO

La compagine di Igor Tudor sta regalando non poche sorprese e potrebbero farlo già oggi tra le mura di casa. Il Sassuolo poi dopo pure il pareggio rimediato contro il Parma e non è certo il primo risultato deludente.

PRONOSTICO JUVENTUS FIORENTINA

Alla Vecchia Signora basta un punto per ottenere lo scudetto e Allegri non vuole farselo sfuggire: benché la Viola sia un avversario impegnativo il favore del pronostico è tutto per la Juventus, impaziente di festeggiare a Torino.

PRONOSTICO INTER ROMA

Nel big match di San Siro molto potrebbe accadere in campo e il pronostico non è certo netto. Entrambe le squadre poi contano alcuni possibili assenti eccellenti e alcuni risultati che danno morale rimediati negli ultimi incontri. E’ probabile che saranno gli episodi a decidere il risultato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA