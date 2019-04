Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live 33^ giornata (20 aprile)

La 33^ giornata che ci propone i risultati di Serie A ha un calendario davvero interessante: nove delle dieci partite in programma si giocano infatti sabato 20 aprile, come da tradizione trattandosi della vigilia di Pasqua, mentre il Monday Night delle ore 19:00 sarà Napoli-Atalanta e dunque bisognerà aspettare altri due giorni per il completamento del turno. Nessun anticipo tradizionalmente detto dunque, ma c’è il lunch match delle ore 12:30 e si tratterà di Parma-Milan; avremo poi alle ore 15:00 Bologna-Sampdoria, Cagliari-Frosinone, Empoli-Spal, Genoa-Torino, Lazio-Chievo e Udinese-Sassuolo. Alle ore 18:00 il primo posticipo sarà Juventus-Fiorentina, chiusura del sabato dedicata a Inter-Roma che andrà in scena alle ore 20:30. Si tratta allora di un turno entusiasmante, nel quale potrebbero succedere davvero tante cose: addentriamoci meglio nei meandri dei risultati di Serie A attesi per questa 33^ giornata.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Naturalmente il primo punto di cui parlare per i risultati di Serie A riguarda il terzo match point sulla racchetta della Juventus: dopo la sconfitta di Ferrara i bianconeri ospitano la Fiorentina e potrebbero prendersi quel punto che significherebbe ottavo scudetto consecutivo, ormai considerato certo con tutte le ragioni del mondo ma nei fatti ancora da conquistare. Se dovesse arrivare un altro ko bisognerebbe nuovamente aspettare per valutare quello che eventualmente il Napoli farà contro l’Atalanta, una squadra lanciata verso la Champions League ma reduce da un doppio 0-0 consecutivo; a quel punto allora la Vecchia Signora potrebbe patire un po’ d’ansia nonostante la situazione di assoluto vantaggio. Con Inter Roma i nerazzurri hanno la grande possibilità di archiviare la qualificazione alla prossima Champions League, perché spedirebbero i giallorossi quinti a -9; in questo modo la squadra di Luciano Spalletti farebbe un favore anche al Milan, che è ospite di un Parma che improvvisamente potrebbe essere coinvolto per la lotta salvezza, dove è stato quasi risucchiato il Genoa e dove Udinese, Bologna e Empoli sono le tre squadre che se la giocano davvero. Ormai spacciato il Frosinone (-8 dal Bologna), aritmetica la retrocessione del Chievo che saluta così la Serie A dopo 11 anni.

RISULTATI SERIE A, 33^ GIORNATA

Ore 12:30 Parma-Milan

Ore 15:00 Bologna-Sampdoria

Ore 15:00 Cagliari-Frosinone

Ore 15:00 Empoli-Spal

Ore 15:00 Genoa-Torino

Ore 15:00 Lazio-Chievo

Ore 15:00 Udinese-Sassuolo

Ore 18:00 Juventus-Fiorentina

Ore 20:30 Inter-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 84

Napoli 67

Inter 60

Milan 55

Roma 54

Atalanta 53

Lazio 52

Torino 50

Sampdoria 48

Fiorentina 40

Sassuolo, Cagliari 37

Spal, Parma 35

Genoa 34

Udinese 32

Bologna 31

Empoli 29

Frosinone 23

Chievo* (-3) 11

* retrocesso in Serie B



