Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live gironi B, C (36^ giornata)

Andiamo a vedere la composizione dei risultati di Serie C che sono attesi sabato 20 aprile: si gioca la 36^ giornata di un torneo che si sta avviando verso la conclusione ma che non è ancora terminato, perché bisogna ancora assegnare i verdetti e soprattutto lanciarsi verso playoff e playout. Intanto possiamo dire, con riferimento al turno odierno, che Pordenone e Juve Stabia possono festeggiare la promozione diretta in Serie B che sarebbe meritata, per quello che le due squadre hanno mostrato nel corso della stagione; altre squadre sono impegnate nelle corse per arrivare alla post season, sia essa da centrare per tentare il salto di categoria o da evitare in chiave salvezza; sono coinvolti in questo sabato il girone B e il girone C, Pro Piacenza e Arzachena avrebbero dovuto giocare il posticipo nel girone A ma come noto gli emiliani sono stati radiati dal campionato. Tuffiamoci allora all’interno dei risultati di Serie C, provando a vedere quello che ci aspetta.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Parlando dei risultati di Serie C attesi per oggi, è inevitabile come già detto iniziare dalle due squadre che guidano la rispettiva classifica. La situazione è diversa per quanto riguarda la corsa alla promozione diretta: il Pordenone infatti è padrone del suo destino avendo 7 punti di vantaggio, dunque vincendo a Gubbio i ramarri non si dovranno preoccupare di quanto la Triestina farà nel big match contro la Feralpisalò mentre, al contrario, dovranno sperare che gli alabardati non facciano meglio di loro. La Juve Stabia invece si trova a +4 sul Trapani: sarà promozione con una vittoria e uno stop dei granata, sia esso una sconfitta o un pareggio. I siciliani vanno sul campo del Rende che deve difendere il posto ai playoff, mentre la capolista ospita la Vibonese che è allo stesso modo in corsa; sarà allora un turno entusiasmante, naturalmente senza dimenticarsi del fatto che si giocano altre partite che sono allo stesso modo importanti per l’esito del campionato.

RISULTATI SERIE C GIRONE B

Ore 14:30 Gubbio-Pordenone

Ore 16:30 Fano-Virtus Verona

Ore 16:30 Feralpisalò-Triestina

Ore 16:30 Fermana-Imolese

Ore 16:30 Giana Erminio-Ternana

Ore 16:30 Sudtirol-Renate

Ore 18:30 Ravenna-Vicenza

Ore 20:30 AlbinoLeffe-Monza

Ore 20:30 Rimini-Sambenedettese

Ore 20:30 Teramo-Vis Pesaro

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 68

Triestina (-1) 61

Feralpisalò 58

Imolese 51

Sudtirol 55

Monza 54

Ravenna 53

Fermana 46

Vicenza, Sambenedettese 44

Giana Erminio, Vis Pesaro, Gubbio 40

Ternana, Teramo 39

AlbinoLeffe, Virtus Verona 37

Renate 35

Fano, Rimini 34

SERIE C GIRONE C

Ore 14:30 Bisceglie-Rieti

Ore 14:30 Juve Stabia-Vibonese

Ore 14:30 Paganese-Virtus Francavilla

Ore 14:30 Potenza-Viterbese

Ore 14:30 Reggina-Casertana

Ore 14:30 Rende-Trapani

Ore 16:30 Monopoli-Cavese

Ore 18:30 Catania-Sicula Leonzio

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia (-1) 71

Trapani (-1) 67

Catania 60

Catanzaro 58

Potenza 50

Virtus Francavilla 49

Monopoli (-2), Casertana 47

Viterbese 45

Rende (-1) 44

Reggina (-4), Cavese 43

Sicula Leonzio, Vibonese 42

Siracusa (-3) 36

Rieti (-4) 34

Bisceglie (-3) 26

Paganese 17



© RIPRODUZIONE RISERVATA