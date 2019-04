Diretta Amstel Gold Race 2019/ Streaming video e tv: percorso, orari e vincitore

Oggi la diretta dell’Amstel Gold Race 2019, edizione numero 54 della principale classica olandese di ciclismo, ci permetterà di vivere una Pasqua all’insegna di nuove emozioni con le grandi classiche di primavera delle due ruote. Oggi dunque prosegue la tradizionale campagna del Nord, ma si cambia scenario: basta pavé, spazio al cosiddetto Trittico delle Ardenne, con caratteristiche tecniche che cambieranno in modo anche piuttosto significativo rispetto a quello che abbiamo visto fino a domenica scorsa. L’Amstel Gold Race non regge il paragone quanto a fascino e tradizione rispetto ai monumenti che stiamo vivendo in queste settimane, ma ormai da diversi anni non è più una corsa per velocisti e riserva sempre grandi emozioni grazie a un percorso decisamente impegnativo, nel quale chi vorrà puntare alla vittoria non potrà mai distrarsi. Volendo fare un facile gioco di parole, sarà fondamentale andare a tutta birra, dal momento che la gara fin dalla sua prima edizione prende il nome dal celebre marchio di birra che ne è lo sponsor principale e ha permesso anche all’Olanda di avere una corsa ciclistica di ottimo livello: la collocazione domenicale la dice lunga sull’importanza della corsa, la diretta dell’Amstel Gold Race meriterà di essere seguita con la massima attenzione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA AMSTEL GOLD RACE 2019

Per seguire la diretta tv della Amstel Gold Race 2019 l’appuntamento sarà dalle ore 14.45 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky), poi dalle ore 15.30 anche su Rai Due, per un pomeriggio di Pasqua all’insegna del grande ciclismo. Diretta disponibile a partire dalle ore 15.15 anche su Eurosport, il canale tematico visibile agli abbonati Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire l’Amstel Gold Race in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite i servizi offerti da Eurosport Player e Sky Go. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Amstel Gold Race e il profilo Twitter ufficiale @Amstelgoldrace. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA AMSTEL GOLD RACE: IL PERCORSO 2019

Attenzione al percorso della Amstel Gold Race, come già nelle ultime due edizioni, il Cauberg è un po’ più lontano dal traguardo rispetto al recente passato. Di certo ci sarà comunque molto da faticare, perché in programma ci sono la bellezza di 35 côte, salitelle tutte brevi ma spesso con pendenze molto dure, che a lungo andare fanno la differenza. I continui saliscendi su stradine di campagna sono in effetti la caratteristica principale della Amstel Gold Race e si faranno sentire su un tracciato di ben 258 km, così come la necessità di rilanciare continuamente l’azione. Da notare un piccolo cambiamento per quanto riguarda la partenza, che sarà sempre a Maastricht, ma in Piazza Vrijthof e non più nella Piazza del Mercato. Il Kruisberg (la cui pendenza media sfiora il 10%), l’Eyserbosweg e il Keutenberg (1700 metri al 7% medio) saranno fra le côte più impegnative. Una citazione speciale naturalmente va fatta per il Cauberg, salita simbolo della classica olandese: si tratta di 1,2 km di salita con punte di pendenza massima che toccheranno il 12,8%. Potrebbe essere decisiva la salita ma anche la discesa per tornare verso Valkenburg, città che è nella storia del ciclismo anche grazie a ben cinque edizioni dei Mondiali che si sono disputate proprio qui. Attenzione però perché, come abbiamo già accennato, l’ultimo passaggio sul Cauberg sarà collocato a 18 km dall’arrivo. Questo potrebbe rimescolare le carte ma non è detto che favorisca i velocisti, anche perché nel tratto finale ci saranno altre due saltella da affrontare, il Geulhemmerberg e il Bemelerberg. Entrambe sono meno dure del Cauberg, ma sarà dura rientrare per chi si staccherà sulla salita simbolo dell’Amstel Gold Race. L’anno scorso ci fu la bella vittoria di Michael Valgren, ma dobbiamo citare anche il successo nel 2017 di Philippe Gilbert, trionfatore settimana scorsa a Roubaix, e le due vittorie di Enrico Gasparotto nel 2012 e 2016, segno del grande feeling tra l’azzurro e l’Amstel Gold Race.



© RIPRODUZIONE RISERVATA