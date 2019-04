Diretta Conegliano Monza/ Streaming video Rai: in Veneto per gara-2 (semifinali)

Conegliano Monza, diretta dagli arbitri Giorgio Gnani e Andrea Puecher, si gioca questa sera alle ore 20.30 presso il PalaVerde di Villorba (Treviso), casa dell’Imoco Volley Conegliano che sta giocando la serie di semifinale con il Saugella Team Monza. Siamo arrivati a gara-2 e la situazione dice che in vantaggio sono le venete, che due giorni fa hanno espugnato il campo delle lombarde con un secco 0-3. Conegliano Monza di conseguenza vede adesso l’Imoco nettamente favorita, dal momento che in gara-2 e poi anche in gara-3 godrà del fattore campo favorevole e di conseguenza potrebbe sfruttare il doppio turno casalingo per chiudere i conti, mentre Monza sarà chiamata a vincere almeno una volta al PalaVerde per far proseguire la serie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CONEGLIANO MONZA

Conegliano Monza in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 20.30 di stasera. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Conegliano Monza per una sera di Pasqua all’insegna della grande pallavolo. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Conegliano Monza indica senza dubbio nelle padrone di casa le grandi favorite. Vincitrici con ampio margine della stagione regolare del campionato, ai quarti due sole partite per avere la meglio su Cuneo e naturalmente la finale di Champions League tutta italiana che le venete giocheranno sabato 18 maggio con Novara: tutto questo considerato, è evidente che la squadra sulla carta più forte sia proprio Conegliano. Monza ha chiuso al quarto posto in classifica, ai quarti ha avuto la meglio su Busto Arsizio e si è presa anche una grande gioia europea vincendo la Challenge Cup, ma sicuramente dovrà inventarsi qualcosa per rendere più equilibrata la serie di semifinale che venerdì è iniziata con un perentorio 0-3 a Monza in favore di Conegliano, con Samanta Fabris in copertina grazie a ben 14 punti nel ruolino personale. La Saugella ha ottenuto appena 46 punti in tre set, stasera giocherà pure in trasferta: per le lombarde sarà possibile ribaltare il pronostico?



