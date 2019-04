Diretta Fed Cup 2019/ Russia Italia streaming video e tv, 2^ giornata (tennis)

Russia Italia di Fed Cup 2019, in diretta da Mosca sui campi di terra rossa indoor del CSKA Indoor Track and Field Complex, giunge alla sua seconda e ultima giornata e purtroppo la situazione per noi è complicatissima, perchè dopo i primi due singolari siamo sotto 2-0 e alle nostre avversarie basta una vittoria per spedirci nei gruppi di interzona. Russia Italia è una sfida valida per i playoff del World Group II; come sempre il regolamento prevede due singolari anche nella seconda giornata, poi eventualmente il doppio per sciogliere la parità qualora ci si arrivasse sul 2-2. Naturalmente vincerà la nazionale che per prima raggiungerà le tre vittorie e oggi arriverà il verdetto. Si comincerà a giocare alle ore 14.00 di Mosca, cioè le ore 13.00 italiane in questa domenica di Pasqua, 21 aprile 2019. In base al sorteggio effettuato venerdì, il programma dovrebbe essere il seguente: il primo singolare del giorno tra Anastasia Pavlyuchenkova e Martina Trevisan, a seguire la partita fra Anastasia Potapova e Jasmine Paolini, infine il doppio Daria Kasatkina/Natalia Vikhlyantseva contro Elisabetta Cocciaretto/Sara Errani. Ricordiamo comunque che i capitani non giocatori hanno facoltà di cambiare la formazione fino a un’ora prima dall’inizio di ciascuna partita, a patto di rispettare alcune regole basilari – una stessa tennista non può giocare due volte contro la stessa rivale e non può giocare entrambi i singolari della stessa giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FED CUP

La diretta tv di Russia Italia di Fed Cup 2019 sarà disponibile come di consueto sulla web-tv federale SuperTennis: l’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati che potranno fare riferimento al canale 64 del telecomando, i clienti Sky invece potranno eventualmente selezionare il numero 224 del loro decoder. In assenza di un televisore potrete seguire le partite del playoff in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche la presenza di informazioni utili sulle pagine ufficiali dei social network: in particolare potete fare riferimento a facebook.com/fedcup e, su Twitter, @fedcup, mentre il sito è www.fedcup.com.

DIRETTA FED CUP RUSSIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Russia Italia di Fed Cup oggi parte naturalmente dalla base dei risultati dei due singolari disputati ieri: Martina Trevisan è partita alla grande vincendo il primo set ma poi non ha retto l’urto della diciottenne Anastasia Potapova che, non appena ha trovato maggiore ritmo e percentuali con la prima di servizio, ha sostanzialmente dominato l’incontro dimostrando di avere un futuro radioso davanti a sè e portando alla Russia il primo punto. Il potenziale pareggio toccava a quel punto a Jasmine Paolini, preferita a Camila Giorgi: la lucchese ha giocato una bella partita contro la più esperta Anastasia Pavlyuchenkova, le ha anche preso un break di vantaggio ma poi si è arresa al tie break del primo set, stesso esito di un secondo parziale che di fatto è andato in fotocopia. Purtroppo le due singolariste scelte da Tathiana Garbin hanno qualcosa in meno rispetto alle russe; oggi potrebbe essere la volta di Camila Giorgi ma chiaramente la Russia ha il match point caldissimo sulla racchetta, come detto basterà una sola vittoria alle nostre avversarie per guadagnare il World Group II per il 2020 di Fed Cup e spedire l’Italia nell’inferno del torneo di tennis femminile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA