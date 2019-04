Video/ Bologna Sampdoria (3-0): highlights e gol, grande tris dei felsinei (Serie A)

Nel video di Bologna Sampdoria analizziamo la vittoria netta della squadra rossoblu, che avvicina la salvezza; anche grazie al ko dell’Empoli i felsinei arrivano a +5 sul terzultimo posto e confermano il trend positivo dall’arrivo di Sinisa Mihajlovic, grande ex di questa sfida che sostanzialmente cancella le speranze blucerchiate di andare in Europa. Già al 28’ minuto il Bologna aveva trovato il gol con Blerim Dzemaili, ma l’arbitro aveva annullato dopo consulto al Var perché il pallone sul cross di Krejci aveva interamente superato la linea di fondo campo; tuttavia all’inizio della ripresa una punizione di Pulgar respinta da Audero ha portato alla sfortunata autorete di Lorenzo Tonelli, e da quel momento la Sampdoria – che alla fine del primo tempo aveva avuto due buone occasioni con Quagliarella – è sparita dal campo legittimando la vittoria del Bologna. Erick Pulgar ha realizzato, questa volta sì, una bella punizione con la complicità di Audero che si è comportato male anche in occasione del terzo gol dei padroni di casa, a segno con Riccardo Orsolini. Cade allora la Sampdoria, proprio sul più bello; i ragazzi di Mihajlovic vedono invece lo striscione del traguardo.

VIDEO BOLOGNA SAMPDORIA: LE DICHIARAZIONI

E’ ovviamente raggiante Sinisa Mihajlovic, le cui dichiarazioni riportiamo per il video di Bologna Sampdoria: il tecnico serbo ha parlato di un discorso salvezza non ancora chiuso e della necessità di “guardare solo a noi stessi, cercando di fare più punti possibile”, ma naturalmente non può che essere soddisfatto della netta vittoria dei suoi giocatori. “La mia squadra ha dimostrato di essere matura, e se sabato giocheremo come sappiamo avremo tante possibilità di vincere”. Inevitabile che il discorso cada subito sulla sfida contro l’Empoli: una vittoria porterebbe il Bologna a +8 e, con quattro giornate da giocare, sarebbe sostanzialmente la salvezza raggiunta in anticipo. Mihajlovic ha anche voluto lanciare un messaggio personale a Krejci (“devo fargli i complimenti, ha fatto una grande partita”) e ha rivelato un piccolo aneddoto. “Ho fatto vedere loro la classifica da quando sono arrivato io, ho detto che sono questi e non quelli di prima. Devono andare in campo e cercare di divertirsi”.

VIDEO BOLOGNA SAMPDORIA, GOL E HIGHLIGHTS





