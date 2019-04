Video/ Genoa Torino (0-1): highlights, decide il gol dell’ex Ansaldi (Serie A)

Ecco il video di Genoa Torino, partita che si è giocata per la 33^ giornata di Serie A terminata 0-1 per i granata che continuano a sognare la qualificazione in Europa, mentre il Grifone non ha ancora chiuso i conti per la salvezza. Il match inizia col Genoa più intraprendente, i Grifoni subiscono la prima ammonizione della partita con Lerager e ci provano dalla distanza con Lapadula e lo stesso Lerager, senza fortuna. Viene ammonito anche Nkoulou nel Torino, ma al 22’ la prima grande occasione del match ce l’ha il Genoa, con Sturaro che calibra il cross su punizione e trova Zukanovic che di testa in tuffo la manda di poco fuori. Al 33’ però Sturaro, molto positivo nell’ultima mezz’ora, deve dare forfait per infortunio. Entra Rolon al suo posto, poi il primo tempo si chiude senza grandi sussulti.

VIDEO GENOA TORINO: IL SECONDO TEMPO

Si riparte nella ripresa col Genoa sempre vivace, ma intorno al quarto d’ora il Toro trova il break che vale la partita. Prima una punizione di Baselli esce sfiorando il palo, quindi Berenguer trova l’assist per Ansaldi, che non lascia scampo a Radu. Il Genoa prova a riorganizzarsi e si rende pericoloso con un colpo di testa di Zukanovic, ma il Toro difende molto bene tre punti preziosissimi per l’Europa. Nella parte finale di gara gli uomini di Mazzarri devono usare le maniere forti ed arrivano ammonizioni in serie per Moretti, Baselli e Parigini. L’ultima occasione per il Genoa arriva al 43’ con un colpo di testa di Lazovic che impegna severamente Sirigu, ma il portiere granata si fa trovare pronto e chiude la saracinesca. E’ la parata che consente al Torino di credere ancora nell’Europa League lasciando un pensierino aperto anche alla Champions, il Genoa resta comunque a +5 dall’Empoli terzultimo ma deve guardarsi le spalle in vista di un finale di campionato che si prospetta molto acceso.

