Video/ Lazio Chievo (1-2): highlights e gol, ko interno dei biancocelesti! (Serie A)

Nel video di Lazio Chievo analizziamo il ko interno dei biancocelesti nella 33^ giornata del campionato di Serie A. Pessimo primo tempo per la Lazio che fatica a creare occasioni e gira a ritmi lentissimi. La prima occasione da gol è di Meggiorini con una conclusione che esce fuori di poco, poi al quarto d’ora prima sostituzione forzata per Simone Inzaghi che deve sostituire l’infortunato Radu con Luiz Felipe. Non arrivano però occasioni da gol con il passare dei minuti, una punizione di Milinkovic-Savic si infrange sulla barriera, poi al 34’ arriva una scelleratezza del serbo, che assesta una pedata sul sedere a Stepinski su un pallone conteso. Calcio a gioco fermo e rosso diretto, per Inzaghi una partita potenzialmente tranquilla si complica terribilmente. Il primo tempo si chiude con 2’ di recupero e al 46’ arriva la prima vera occasione da gol per la Lazio, Parolo chiude una triangolazione con Milinkovic ma trova la pronta respinta del portiere avversario, Semper.

VIDEO LAZIO CHIEVO: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa, i clivensi gelano la Lazio: prima gran conclusione di Vignato al 4’, al primo gol in Serie A. Poi colpo di testa vincente di Hetemaj al 6’, in una difesa biancoceleste imbambolata. 0-2 e Lazio che prova a risvegliarsi, rischiando però anche in contropiede. Caicedo trova l’1-2 al 22’ con grande caparbietà, poi nel finale è Correa ad avere la grande chance per il pari. Prima colpo di testa a centro area su invenzione di Immobile che finisce fuori, quindi pallone piazzato nel recupero, ma è il palo a Semper battuto a negare almeno il 2-2 ad una Lazio che si ritrova ottava in classifica. La Champions è un miraggio, ma anche l’Europa League sembra difficile da conquistare ora per gli uomini di Inzaghi, che in vista di Sampdoria-Lazio perdono anche Luis Alberto, espulso per proteste dopo il triplice fischio finale.

VIDEO LAZIO CHIEVO, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





© RIPRODUZIONE RISERVATA