VIDEO/ Parma Milan (1-1): highlights, i gol di Castillejo e Bruno Alves (Serie A)

Nel video di Parma Milan parliamo della partita terminata 1-1 per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Un pareggio che fa comodo sicuramente ai ducali che in questo modo allontanano ancor più lo spettro della retrocessione, mentre i rossoneri avvicinano l’obiettivo Champions League anche se non ottengono sicuramente il risultato sperato. A sancire i gol sono stati Samu Castillejo e Bruno Alves, negli ultimi 20 minuti: lo spagnolo era entrato in campo da poco e con un colpo di testa ha sfruttato al massimo il cross di Suso, mentre il difensore centrale portoghese ha messo in porta un calcio di punizione che ha sorpreso Gigio Donnarumma. Dal punto di vista delle occasioni il Parma avrebbe meritato qualcosa di più: i ducali hanno colpito un palo con Siligardi e già in precedenza si erano resi pericolosi con una splendida rovesciata di Kucka e due belle conclusioni di Gervinho e Ceravolo. Il Milan offensivamente ha fatto poco: spento Piatek, in ombra i giocatori di maggiore tecnica e in generale la squadra rossonera ha mostrato un passo indietro rispetto alla vittoria contro la Lazio. Tuttavia il punto può essere accolto in maniera positiva, a patto ovviamente di ritrovarsi nelle ultime cinque giornate.

VIDEO PARMA MILAN: LE DICHIARAZIONI

Per il video di Parma Milan, leggiamo alcune delle dichiarazioni di Gennaro Gattuso che come sempre ha analizzato in maniera lucida e obiettiva la partita dei suoi. “Forse non sono io a trasmettere la giusta umiltà ai miei giocatori” ha detto l’allenatore rossonero, che ha ammesso come la sua squadra abbia giocato sotto ritmo nel primo tempo e che il Parma sia stato bravo a chiudere gli spazi rendendo complicata la partita. Poi ha analizzato un episodio specifico, ovvero il fallo dal quale è scaturita la punizione del pareggio: “Abbiamo commesso un’ingenuità” l’ammissione di Gattuso, che ha parlato di un po’ di sfortuna in occasione del gol annullato a Cutrone. Resta però la prima analisi, vale a dire quella di una partita complicata e giocata non all’altezza: “E’ innegabile che mi aspettavo io, e ci aspettavamo tutti, di fare un altro tipo di gara”.

VIDEO PARMA MILAN, GOL E HIGHLIGHTS





