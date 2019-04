Diretta Catania Viterbese/ Streaming video e tv: le quote per il recupero (Serie C)

Catania Viterbese verrà diretta dal signor Daniele Paterna: squadre in campo alle ore 14:30 di mercoledì 3 aprile per una partita che vale come recupero nella 9^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Il contesto è quello del girone C, e in campo ci sono gli etnei che non hanno giocato nell’ultimo turno, avendo il riposo dato dal fatto che le squadre siano dispari (almeno fino all’esclusione del Matera): urge ritrovare il passo perduto con la netta sconfitta di Reggio Calabria, che ha permesso al Catanzaro di operare il virtuale sorpasso (con una partita in più) e che ha portato la Juve Stabia ad essere otto lunghezze più avanti, con la promozione diretta che dunque sta sfuggendo di mano ad una squadra che già lo scorso anno è rimasta scottata durante i playoff. La Viterbese arriva dalla sconfitta di Trapani: passo falso che poteva starci, ma che intanto ha frenato la corsa verso la post season e consentito alla Casertana di avvicinarsi al decimo posto. I laziali comunque hanno ancora due partite da recuperare e virtualmente sarebbero dentro, e potrebbero anche farlo attraverso la Coppa Italia Serie C di cui la prossima settimana giocheranno il ritorno della semifinale. Ora, mentre aspettiamo la diretta di Catania Viterbese, andiamo per un secondo a valutare le possibili scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni in campo al Massimino.

La diretta tv di Catania Viterbese non sarà disponibile: come sempre il campionato e la Coppa Italia di Serie C sono appannaggio del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce tutta la gamma delle sfide in diretta streaming video. Dotandovi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone potrete seguire la partita di oggi in abbonamento oppure acquistando il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato salvo eccezioni.

Dalle probabili formazioni di Catania Viterbese manca Curiale, che è squalificato: Walter Novellino dunque continua a puntare su Di Piazza e Marotta con Calapai a destra e Valeau e Llama che se la giocano dall’altra parte, mentre in mezzo potrebbe esserci un posto per Carriero che agirebbe insieme a Biagianti e Lodi. In difesa invece scalpita per una maglia Andrea Esposito, che potrebbe completare il reparto arretrato – a protezione del portiere Pisseri – con Aya e Marchese, o eventualmente anche Lovric. La Viterbese conferma il 3-4-2-1: Vandeputte e Tsonev vanno in appoggio a Polidori che torna titolare al posto di Molinaro, in ballottaggio anche Pacilli (eventualmente da trequartista) mentre sulle fasce giocheranno Zerbin e Mignanelli con il supporto centrale di Coppola e Palermo. In difesa il solito terzetto davanti a Valentini: capitan Rinaldi, Atanasov e Andrea Coda.



