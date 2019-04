Diretta Empoli Napoli/ Streaming video DAZN: Ancelotti ci crede ancora (Serie A)

Empoli Napoli, partita che sarà diretta dal signor Daniele Doveri, si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 3 aprile e apre il programma del giorno, sempre nella 30^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Una sfida interessante, perchè alcuni calciatori partenopei hanno avuto un passato importante negli azzurri di Toscana; in più ovviamente c’è la situazione di classifica. Il Napoli crede ancora nello scudetto, dopo aver demolito la Roma allo stadio Olimpico e aver tratto linfa vitale che potrebbe servire per lanciare una straordinaria rimonta; questo senza perdere di vista l’obiettivo concreto dell’Europa League, che tornerà la prossima settimana. Delicato invece il momento dell’Empoli che, dopo la sconfitta onorevole sul campo della Juventus (giocando anche un ottimo primo tempo), si è ritrovato scavalcato dal Bologna e in questo momento sarebbe condannato alla retrocessione. La squadra di Aurelio Andreazzoli dovrà dunque giocare una partita di grande livello e non farsi trovare impreparata, anche se naturalmente chi parte favorita è la formazione ospite. Aspettando il calcio d’inizio di Empoli Napoli, vediamo adesso in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, valutando brevemente le probabili formazioni di questa partita di scena al Castellani.

La diretta tv di Empoli Napoli non è disponibile sui canali tradizionali: dovrete infatti affidarvi alla piattaforma DAZN (alla quale è necessario abbonarsi) e seguire così questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Due alternative alla tradizionale diretta streaming video sono un collegamento tramite Chromecast dei vostri dispositivi al televisore oppure, sfruttando una smart tv con connessione a internet, l’installazione diretta dell’applicazione DAZN sul vostro schermo.

Nelle probabili formazioni di Empoli Napoli le due notizie per i toscani sono il ritorno di Silvestre (al posto di Maietta, non al meglio) e la probabile conferma del 3-5-2: dunque Veseli e Dell’Orco completano la difesa a protezione di Dragowski (ormai titolare senza discussioni), con Di Lorenzo e uno tra Pasqual (risalito nelle gerarchie) e Pasqual che saranno gli esterni sulla linea di centrocampo, dove Bennacer sarà stretto come sempre tra le due mezzali Hamed Traoré e Krunic. Pochi dubbi anche e soprattutto per il reparto offensivo: Caputo giostrerà da prima punta, Diego Farias sarà invece l’attaccante di movimento. Il Napoli punta ovviamente sul 4-4-2: Hysaj e Mertens non sono al top e potrebbero rimanere fuori, dunque si preparano Malcuit e Ounas per prenderne il posto. Milik ovviamente guiderà l’attacco, con Zielinski che si riprende il posto a sinistra e Callejon confermato dall’altra parte; pochi dubbi circa la titolarità di Allan e Fabian Ruiz come centrali in mediana, la difesa verrà invece completata da Mario Rui (terzino sinistro), Nikola Maksimovic e Koulibaly, in porta vedremo Meret.

Secondo le stime dell’agenzia di scommesse Snai, Empoli Napoli è una partita nettamente a favore dei partenopei: la quota posta sul segno 2 per la sua vittoria vale infatti 1,47 volte la somma investita, mentre per il valore sul segno 1 (vittoria interna dei toscani) siamo già a 6,50 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del segno X, che come sempre regola il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,50 volte la giocata con questo bookmaker.



