Diretta Fano Fermana/ Streaming video e tv: le quote del derby marchigiano (Serie C)

Fano Fermana, che sarà diretta dal signor Gianpiero Miele, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 3 aprile: è una delle partite di recupero nel campionato di Serie C 2018-2019, vale per la trentunesima giornata del girone B e dunque si sarebbe dovuta disputare due settimane fa. I problemi allo stadio Raffaele Mancini avevano portato allo spostamento; nel frattempo l’Alma Juventus ha giocato due gare senza segnare e centrando un solo punto, peggiorando una situazione già pessima. Ultimo in classifica, il Fano rischia seriamente di retrocedere direttamente in Serie D: con il pareggio di Rimini ha aumentato ad addirittura 591 minuti il digiuno da reti, e occorrerà necessariamente una vittoria contro una Fermana che continua a lottare per un posto nei playoff e, vincendo oggi, potrebbe chiudere definitivamente i conti visto che arriverebbe ad avere 10 punti di vantaggio sul Gubbio. I gialloblu sono reduci da due pareggi consecutivi, ultimo dei quali in casa dell’AlbinoLeffe; non perdono da quattro partite e si sono lasciati alle spalle il periodo nero di gennaio e febbraio. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Fano Fermana; intanto valutiamo le possibili scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della sfida del Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI FANO FERMANA

In Fano Fermana Fabio Brini non potrà disporre di Celli e Vitturini, assenze importanti per la squadra di casa: dunque spazio a Christian Maldini come terzo centrale a protezione di Sarr (insieme a Sosa e Magli) mentre sulla corsia destra dovrebbe esserci la presenza di Clemente, con Liviero schierato dalla parte opposta. Potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo: sia Lulli che Konaté rischiano il posto a favore di Selasi e Acquadro anche per naturale turnover, verso la conferma invece Tascone mentre nel reparto offensivo Mancini cerca spazio e potrebbe avere la maglia in luogo di uno tra Ferrante e Scardina. Fermana in campo con un modulo speculare: davanti a Marcantognini giocheranno Scrosta, Comotto e Soprano con Sarzi Puttini e Sperotto regolarmente schierati da laterali sulla linea dei centrocampisti. Fofana sarà il playmaker arretrato, Urbinati se la gioca con Misin mentre Giandonato dovrebbe avere la conferma come secondo interno; davanti, Van der Heijden può essere la sorpresa come partner offensivo di Lupoli ma Malcore rimane favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Fano Fermana indicano una situazione di equilibrio quasi totale: non solo infatti i valori per le due vittorie, regolate dal segno 1 e dal segno 2, sono ad uno scarto di 0,5 punti (rispettivamente 2,75 per il successo interno e 2,80 per l’affermazione fuori casa), ma addirittura l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare la stessa somma dell’ipotesi di una vittoria del Fano, a completamento del quadro.



