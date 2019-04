Diretta Lecce Cosenza/ Streaming video DAZN: Liverani vuole la promozione (Serie B)

Lecce Cosenza, che sarà diretta dal signor Francesco Guccini, è in programma alle ore 19:00 di mercoledì 3 aprile e rappresenta uno dei due anticipi con il quale termina la 31^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Momento straordinario per i salentini che, dopo lo strepitoso 7-0 rifilato all’Ascoli, hanno battuto anche il Pescara ed entrano nel turno con il secondo posto in classifica. Tuttavia resta una partita in più rispetto al Palermo, che dunque virtualmente è ancora detentore della promozione diretta; il Lecce però è lì a giocarsela, confermando l’ottima stagione disputata da neopromossa. Il Cosenza arriva dal bel pareggio contro il Palermo: un risultato che gli ha permesso di tenersi ancora fuori dai guai e anzi potendo eventualmente guardare alla qualificazione ai playoff, anche se la distanza da recuperare non è certo breve. Ad ogni modo i lupi sono riusciti a girare la loro stagione, e ora proveranno anche a fare risultato al Via del Mare; a questo proposito aspettiamo con trepidazione la diretta di Lecce Cosenza, intanto possiamo tuffarci nell’analisi delle scelte dei due allenatori per questa serata leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Cosenza sarà disponibile esclusivamente collegando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone al vostro televisore (tramite Chromecast) oppure sfruttando una smart tv con connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione DAZN: solo gli abbonati alla piattaforma potranno infatti assistere alla partita, che dunque sarà mandata in onda soltanto in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE COSENZA

In Lecce Cosenza, Fabio Liverani potrebbe fare un po’ di turnover: non in difesa dove i favoriti restano Meccariello e Lucioni (davanti a Vigorito) con Venuti e Calderoni sugli esterni, ma a centrocampo perchè al fianco del regista Tachtsidis potrebbero trovare spazio Arrigoni e magari anche Majer, che dunque insidiano le maglie di Tabanelli e Petriccione. Marco Mancosu dovrebbe essere confermato sulla trequarti; nel reparto offensivo invece potrebbe esserci un turno di riposo per Falco, spera allora di essere titolare Palombi che potrebbe affiancare il bomber La Mantia. Il Cosenza dell’ex Piero Braglia può confermare il 3-5-2: dentro allora Legittimo, Dermaku e uno tra Hristov e D’Orazio davanti a Perina (o Saracco), lo stesso D’Orazio può giocare sulla corsia sinistra riportando Tutino nel tandem d’attacco insieme a Litteri. Bittante favorito per la destra, in mezzo Bruccini e Sciaudone accompagnano Mungo; con il 4-3-3 dentro Embalo nel tridente, D’Orazio e Bittante in difesa e dunque ballottaggio a tre tra i centrali che abbiamo già nominato.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, Lecce Cosenza ha una chiara favorita: è ovviamente la squadra pugliese, forte del valore di 1,87 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la sua vittoria. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare un valore pari a 3,25 volte quanto investito con questo bookmaker mentre con l’ipotesi del segno 2, che regola il successo esterno dei lupi, arriviamo ad una cifra corrispondente a 4,50 volte la somma puntata.



