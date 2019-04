Diretta Pescara Palermo/ Streaming video DAZN: sfida ad alta quota (Serie B)

Pescara Palermo viene diretta dal signor Luigi Nasca, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 3 aprile: grande partita allo stadio Adriatico per chiudere la 31^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Battuto dal Lecce nell’ultimo turno, il Pescara rischia di perdere la sua presa sulla corsa alla promozione diretta: ha 5 punti meno del Palermo rispetto al quale ha giocato una partita in più, ed è dunque ovvio che l’unico risultato a disposizione sia la vittoria. Peccato ne sia arrivata appena una nelle ultime cinque partite, tre delle quali perse; calo evidente da parte degli abruzzesi, che sono stati anche in testa al campionato per un mese (in autunno) ma che non riescono più a ritrovarsi. I rosanero a oggi fanno la corsa sul Lecce, che è davanti ma deve ancora effettuare il turno di riposo: il Palermo è imbattuto da quattro giornate ma non vince in trasferta da quasi due mesi, e dunque deve necessariamente tornare ad alzare il suo ritmo esterno se vuole riprendersi la seconda posizione e ottenere quella promozione diretta che era considerata il principale obiettivo della stagione. Aspettando la diretta di Pescara Palermo, studiamo meglio quelle che possono essere le scelte dei due allenatori per questa partita dello stadio Adriatico, nell’analisi delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Palermo sarà disponibile esclusivamente collegando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone al vostro televisore (tramite Chromecast) oppure sfruttando una smart tv con connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione DAZN: solo gli abbonati alla piattaforma potranno infatti assistere alla partita, che dunque sarà mandata in onda soltanto in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PALERMO

Nelle probabili formazioni di Pescara Palermo Giuseppe Pillon deve rinunciare a Marras: il modulo dovrebbe rimanere quello con il rombo di centrocampo, ma questa volta ad affiancare Leonardo Mancuso sarebbe uno tra Monachello e Capone con Antonucci che può giocarsela per la trequarti, oppure da laterale se il tecnico dovesse tornare al 4-3-3. Brugman da trequartista, così che a centrocampo ci sia spazio per Memushaj e Crecco al fianco di Alessandro Bruno che dovrebbe essere impiegato da playmaker basso, in difesa si è fermato nuovamente Campagnaro e allora Gravillon torna titolare al fianco di Scognamiglio, con Matteo Ciofani a destra e Del Grosso che contende un posto a Pinto per la corsia mancina. Guai per il Palermo, che va all’Adriatico senza i due centrali titolari: fuori Rajkovic e Bellusci, dentro allora Accardi e Szyminski ma al centro può anche giocare Rispoli, il che porterebbe Gunnarsson ad essere titolare a destra. Aleesami agirà a sinistra, mentre a centrocampo dovremmo vedere Jajalo in cabina di regia con Falletti e Murawski sulle mezzali; anche davanti c’è uno squalificato ed è il bomber Nestorovski, quindi a fare compagnia a George Puscas dovrebbe essere Moreo.

QUOTE E PRONOSTICO

Quotata dall’agenzia di scommesse Snai, Pescara Palermo vede partire favoriti gli abruzzesi ma in una situazione di enorme equilibrio: vale infatti 2,60 il segno 1 per la vittoria del Delfino, contro il valore di 2,85 volte la puntata che accompagna invece l’eventualità del successo rosanero, per il quale dovrete scommettere sul segno 2. Per il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



