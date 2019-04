Diretta Spal Lazio/ Streaming video e tv: biancocelesti in costante ascesa (Serie A)

Spal Lazio, che sarà diretta dal signor Marco Guida, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 3 aprile: siamo nella 30^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019, e al Mazza va in scena una partita delicata e importante per entrambe le squadre. I biancocelesti hanno rilanciato le loro ambizioni da Champions League espugnando la San Siro nerazzurra: il gol di Milinkovic-Savic ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di portarsi a soli tre punti dal Milan con una partita da recuperare, dunque in zona quarto posto ma con la necessità ora di alzare il tiro e il ritmo per non perdere nuovamente l’obiettivo sul più bello. La Spal deve naturalmente salvarsi, e non è certo indietro sulla tabella di marcia: fondamentale in questo senso la vittoria di Frosinone, che ha permesso di guadagnare tre punti secchi sull’Empoli e tenere alle spalle Udinese (che ha una partita in meno) e Bologna. Non è ancora fatta ovviamente, il +4 sui toscani andrà difeso allo stremo ma il passo è quello giusto, e stasera si proverà a centrare un’altra vittoria di prestigio. Vediamo allora in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco mentre aspettiamo la diretta di Spal Lazio, e leggiamo in maniera approfondita le probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Spal Lazio sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Serie A (202) oppure Sky Sport 254, con la possibilità consueta di attivare l’applicazione Sky Go (su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) per seguire la partita in diretta streaming video. Ricordiamo anche che su Sky Sport 251 va in onda Diretta Gol Serie A, la trasmissione che in tempo reale fornisce highlights e gol da tutti i campi collegati per le partite che si giocano in contemporanea nella giornata del campionato.

Per Spal Lazio Leonardo Semplici ha tutta la rosa a disposizione: Vicari, matchwinner allo Stirpe, rimane favorito per guidare una retroguardia nella quale Felipe potrebbe avere una maglia insieme a Thiago Cionek, con Viviano tra i pali. Centrocampo con Missiroli a fare da regista, l’ex di Reggina e Sassuolo si dividerà i compiti con Valoti mentre la mezzala di inserimento sarà Kurtic; sugli esterni Manuel Lazzari e Fares hanno il posto garantito, così come Petagna che sarà l’attaccante di movimento. Al suo fianco dovrebbe giocare Paloschi, che come sempre dovrà vincere la concorrenza di Antenucci e Floccari (grande ex della partita). Lazio schierata con Luiz Felipe, Acerbi e Bastos regolarmente davanti a Strakosha; in forte dubbio Stefan Radu, mentre Marusic può rimpiazzare Romulo a destra. Per il resto in mediana dovrebbero arrivare solo conferme: quella di Lulic come esterno sinistro, quelle di Luis Alberto e Milinkovic-Savic come interni e quella scontata di Lucas Leiva in cabina di regia. Nuova panchina per Parolo, indisponibile invece Joaquin Correa fermato dalla schiena: Caicedo dunque affiancherà Immobile nel reparto avanzato.

Per scommettere su Spal Lazio potete utilizzare le quote che sono state fornite dalla Snai: secondo questa agenzia ovviamente i biancocelesti partono con i favori del pronostico, avendo un valore pari a 1,70 volte la puntata sul segno 2 che identifica la loro vittoria. Il segno 1 da giocare per il successo interno degli estensi vi farebbe guadagnare una cifra pari a 4,75 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre con l’eventualità del pareggio – segno X – la vincita corrisponderebbe a 3,75 volte la puntata.



