Diretta Torino Sampdoria/ Streaming video e tv: incrocio per l’Europa (Serie A)

Torino Sampdoria, sfida che viene diretta dal signor Fabio Maresca, è una di quelle valide per la 30^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: si gioca mercoledì 3 aprile alle ore 21:00, ed è una delle partite più interessanti del turno perchè rappresenta di fatto una sfida diretta per l’Europa League. Pareggiando a Firenze, il Torino è stato agganciato dai blucerchiati: entrambe le squadre occupano l’ottava posizione ma sono lì, in un gruppetto che tra Lazio e appunto i granata vede la presenza di cinque formazioni racchiuse nello spazio di tre punti. Addirittura la Sampdoria ha sognato la Champions League: sulla carta l’obiettivo, che eventualmente riguarderebbe entrambe, sarebbe alla portata e l’importante vittoria contro il Milan ha permesso di portare a 6 le lunghezze dal quarto posto. Tuttavia, senza troppi voli pindarici, queste due formazioni guardano oggi alla sesta o settima piazza; noi intanto aspettiamo la diretta di Torino Sampdoria con grande attesa, ma possiamo iniziare a valutare le possibili scelte dei due allenatori in vista della partita, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Sampdoria sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport 253, con la possibilità consueta di attivare l’applicazione Sky Go (su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) per seguire la partita in diretta streaming video. Ricordiamo anche che su Sky Sport 251 va in onda Diretta Gol Serie A, la trasmissione che in tempo reale fornisce highlights e gol da tutti i campi collegati per le partite che si giocano in contemporanea nella giornata del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA

Vediamo allora le probabili formazioni di Torino Sampdoria: purtroppo Walter Mazzarri perde Iago Falque, e allora Zaza (un ex) ha un’occasione per partire titolare in un attacco che sarà naturalmente completato da Belotti. La difesa ritrova Nkoulou, che dovrebbe far scalare in panchina Emiliano Moretti: davanti a Sirigu giocheranno infatti Izzo e Djidji, sulle corsie laterali De Silvestri (altro ex) e Ansaldi sono favoriti perchè Ola Aina deve scontare un turno di squalifica, reclama spazio Meité in mezzo al campo e potrebbe avere una maglia in luogo di Lukic, confermati invece sia Rincon che Baselli. Nella Sampdoria Ekdal ci prova, ma va verso il forfait: spazio allora a Ronaldo Vieira che giocherà ancora, sulle mezzali Praet e Linetty con Jacopo Sala favorito su Bereszynski che deve ancora smaltire del tutto l’influenza. A sinistra gioca Murru, in mezzo ancora Colley con Joachim Andersen a protezione di Audero; chiaramente confermati Defrel e Quagliarella (importante ex granata) che dovrebbero avere il supporto di Saponara.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Torino Sampdoria indicano nella squadra di casa la favorita: siamo ad un valore pari a 2,15 volte la somma giocata per il segno 1, che identifica la vittoria dei granata. Il pareggio è regolato dal segno X e vi farebbe guadagnare un valore corrispondente a 3,25 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre con l’eventualità del successo blucerchiato, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, la vincita sarebbe di 3,55 volte la puntata con questo bookmaker.



