Probabili formazioni Empoli Napoli/ Quote: tanti assenti tra i campani (Serie A)

Si accenderà questa sera alle ore 19,00 al Castellani la partita di Serie A tra Empoli e Napoli, valida per la 30^ del campionato: siamo quindi impazienti di scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di questo match. Ovviamente Andreazzoli, che pure oggi ritrova Silvestre una volta scontata con la Juventus la squalifica decisa dal giudice sportivo, per quanto possano essere stanchi i suoi non può fare a meno dei soliti titolari. Sia la posta in palio che il prestigio dell’avversario richiedono solo il miglior 11 possibile e il tecnico dei toscani non potrà commettere alcun errore. Ha però qualche grattacapo alla vigilia del fischio d’inizio Ancelotti nello stilare le probabili formazioni di Empoli Napoli: nella 30^ giornata l’allenatore dei campani ha ritrovato solo Ospina mentre ha perso di fatto Insigne e Hysaj, che hanno svolto solo terapie nei giorni scorsi. Andiamo quindi a esaminare da vicino le scelte die due allenatori per le probabili formazioni di Empoli Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le probabili formazioni di Empoli Napoli, diamo pure un occhio al pronostico, chiaramente favorevole ai campani benchè decimati al Castellani. Per l’1×2 del portale di scommesse snai inoltre segnaliamo che la vittoria dell’Empoli è stata data a 6,50 contro il più basso 1,47 fissato per il Napoli, mentre il pari è stato quotato a 4,50.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Come detto prima per le probabili formazioni di Empoli Napoli Andreazzoli non può fare a meno dei suoi uomini più in forma e quindi vedremo in campo molti dei protagonisti della partita contro la Juventus di pochi giorni fa. Ecco quindi che sarà il 3-5-2 il modulo di riferimento del tecnico che consegnerà le maglie da titolari in attacco a Caputo e Farias. Sarà una mediana a 5 quella composta alle spalle delle doppie punte offensive con al centro Krunic, Bennacer e Traorè: toccherà quindi al duo Pasqual-Di Lorenzo agire ai lati ma non dimentichiamo che dalla panchina rimane a disposizione Pajac. In difesa si ricorda il ritorno di Silvestre da squalifica che sarà quindi titolare in campo al Castellani con Veseli e dell’Orco: in porta non mancherà Dragowski.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Emergenza infortuni per Ancelotti che nel 4-4-2 di questa sera dovrebbe dover fare a meno pure di Mertens che si è fermato nel precedente turno di Serie A. Senza il belga e con pure Insigne out, ecco che dovrebbe essere Ounas ad affiancare Milik in attacco dal primo minuto, ma non escludiamo l’ipotesi Verdi. Per la mediana a 4 ecco spazio del primo minuto per Allan e Fabian Ruiz, mentre sull’esterno del reparto il tecnico dei campani riabbraccia dopo la squalifica Zielinski, che quindi farà coppia con Callejon. Mosse ben note in difesa visti gli infortuni accertati: saranno Maksimovic e Koulibaly a giocare al centro, mentre toccherà a Mario Rui e Malcuit sorvegliare le fasce e in porta non può mancare Meret.

IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): 69 Dragowski; 5 Veseli, 26 Silvestre, 39 Dell’Orco; 2 Di Lorenzo, 8 Traorè, 10 Bennacer, 33 Krunic, 23 Pasqual; 11 Caputo, 17 Farias All. Andreazzoli

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Ruiz, 20 Zielinski; 11 Ounas, 99 Milik. All Ancelotti.



