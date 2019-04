Probabili formazioni Genoa Inter/ Quote: torna Icardi dal primo minuto (Serie A)

Avrà luogo finalmente questa sera la partita tra Genoa e Inter, attesa al Marassi alle ore 21,00 per la 30^ giornata di Serie A: vediamo allora quali saranno le mosse dei due allenatori. Per le probabili formazioni di Genoa Inter la grande notizie è senza dubbio il ritorno e pure con la maglia da titolare di Mauro Icardi: la lunga e dura crisi tra il giocatore argentino e lo spogliatoio come la società interista pare ora alle spalle e il bomber di certo è impaziente di entrare e segnare una valanga di gol. Ecco dunque che a Prandelli non sarà concesso alcun errore e men che meno ai suoi giocatori rossoblu, che pure sono di ritorno da un duro KO subito fuori casa contro l’Udinese nella precedente giornata del campionato di Serie A. Andiamo quindi a controllare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Genoa Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare da vicino le probabili formazioni di Genoa Inter diamo pure un occhio al pronostico che chiaramente sorride alla compagine di Mister Spalletti. Ce lo confermano le quote date dalla snai per l’1×2 alla vigilia: il successo dei liguri è stato dato a 4,00 contro il più basso 2,00 fissato per i nerazzurri, mentre il pareggio è stato valutato a 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

LE MOSSE DI PRANDELLI

Per le probabili formazioni di Genoa Inter vediamo bene che Prandelli non dovrebbe fare a meno di Zukanovic e Pereira che pure nei giorni scorsi pare che siano stati coinvolti in una rissa dopo il match contro l’Udinese. Ecco quindi che nel 4-3-3 dei liguri vedremo in difesa dal primo minuto in centro Romero e Zukanovic, mentre toccherà a Pereira e Pezzella agire ai lati dal primo minuto, con Radu che ovviamente si farà trovare pronto tra i pali. Per la mediana ecco che in cabina di regia si posizionerà Radovanovic, mentre saranno Rolon e Lerager i titolari al suo fianco, pur con Bessa a disposizione dal primo minuto. Per l’attacco maglie confermate dal primo minuto con Sanabria prima punta e Lazovic e Kouamè ai lati, in netto contrasto a quanto visto contro i friulani pochi giorni fa.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Sarà il solito 4-2-3-1 per Luciamo Spalletti e i nerazzurri, dove si celebra il ritorno di Mauro Icardi dal primo minuto, visto pure l’infortunio occorso a Lautaro Martinez. Ecco quindi che sarà l’argentino a fare da prima punta, con al fianco Perisic e Politano: sarà poi Nainggolan ad agire dal primo minuto sulla trequarti, alle spalle del bomber. Per la mediana vi sarà spazio dal primo minuto per Brozovic e Gagliardini, pur con Vecino a disposizione. Non vi sono infine dubbi sulle maglie da consegnare in difesa nonostante il doppio impegno in campionato. Davanti a Handanovic vedremo Miranda e Skriniar dal primo minuto al centro del reparto, che verrà quindi completato da D’Ambrosio e Asamoah, pur con Dalbert a disposizione.

IL TABELLINO

GENOA (4-3-3): 97 Radu; 32 Pereira, 17 Romero, 87 Zukanovic, 13 Pezzella; 8 Lerager, 21 Radovanovic, 18 Rolon; 22 Lazovic, 8 Sanabria, 11 Kouamè. All. Prandelli.

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 23 Miranda, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 9 Icardi All. Spalletti.



