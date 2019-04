Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Quote: Dzeko stringe i denti (Serie A)

Avrà luogo oggi mercoledi 3 aprile alle ore 21,00 la partita nella 30^ giornata di Serie A tra Roma e Fiorentina e siamo ovviamente impazienti di conoscer quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Il match si annuncia ben delicato specie per Ranieri che arriva da un clamoroso KO per 4-1 contro il Napoli: urge un vero riscatto da parte dei giallorossi ma sono parecchi gli indisponibili per questo turno infrasettimanale. Non meno concentrati però saranno i gigliati: anche a Pioli non sarà concesso alcun errore nel disegnare le probabili formazioni di Roma Fiorentina. Il tecnico viola però pure conta parecchi assenti annunciati: per fortuna però ritrova Pezzella dopo la squalifica inferta nella precedente giornata di campionato dal giudice sportivo. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni di Roma Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di considerare le probabili formazioni di Roma Fiorentina diamo pure uno sguardo al pronostico della partita affatto netto. La snai comunque ci riporta per le quote del 1×2 del successo giallorosso fissato a 2,00 e la vittoria viola quotata invece a 3,70: il pareggio ha invece meritato la valutazione di 3,50.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

LE MOSSE DI RANIERI

Come detto prima sono parecchi gli assenti che contiamo in casa giallorossa e Ranieri farà ben fatica a disegnare le probabili formazioni di Roma Fiorentina. Già in difesa dobbiamo segnalare l’assenza di Manolas, fuori per squalifica: toccherà a Marcano far coppia con Fazio al centro del reparto, completato da Kolarov e Karsdorp, mentre sarà ovviamente Olsen a collocarsi tra i pali. Per la mediana a tre si rivede dal primo minuto Zaniolo, che completerà il reparto assieme a Nzonzi e Cristante. In attacco vedremo Dzeko stringere i denti: il bosniaco non è al top ma non vi sono ora molte alternative. Oltre al bomber il tridente della Roma verrà completato dal primo minuto da Under e Perotti, sia pure con a disposizione Schick e Kluivert dalla panchina.

LE SCELTE DI PIOLI

Sarà il 4-3-3 anche il modulo di partenza della Fiorentina, ma qui Pioli dovrà con tutta probabilità dovrà fare a meno di Edimilson e pure di Chiesa, fermo per infortunio e che pure è incappato in un incidente pochi giorni fa. Ecco quindi che in attacco vedremo dal primo minuto in campo Simeone e Muriel nel tridente offensivo in compagnia di Mirallas, che pure sconta il ballottaggio con Gerson, che altrimenti verrebbe collocato in mediana. Proprio a centrocampo, vedremo dal primo minuto oltre allo stesso Gerson (o Dabo) anche Veretout in cabina di regia a Benassi. Maglie più che confermate poi nella difesa della Viola, che tra i pali si affiderà al solito Lafont. Vedremo quindi in campo dal primo minuto Milenkovic e Biraghi sull’estreno e il duo Pezzella-Vitor Hugo titolare al centro.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Olsen; 2 Karsdorp, 15 Marcano, 20 Fazio, 11 Kolarov; 22 Zaniolo, 42 Nzonzi, 4 Cristante; 17 Under, 9 Dzeko, 8 Perotti All. Ranieri

FIORENTINA (4-3-3): 1 Lafont; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi; 8 Gerson, 17 Veretout, 24 Benassi; 29 Muriel, 9 Simeone, 11 Mirallas All. Pioli.



