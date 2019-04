Risultati Serie A/ Classifica e diretta gol live score (3 aprile 2019, 30^ giornata)

La Serie A e i suoi risultati tornano protagonisti anche in questo mercoledì 3 aprile 2019: sarà infatti oggi il momento clou di questo intensissimo turno infrasettimanale, l’ultimo per questa stagione 2018-2019 e siamo impazienti di conoscere quali saranno i risultati di Serie A che otterremo oggi. Il calendario infatti è ben ricco benche già ieri siano stati disputati due anticipi di gran lusso e ricchi di azione: va però altresì precisato che saranno altre due le partite previste solo domani sera come posticipo della 30^ giornata e quindi Sassuolo-Chievo e Atalanta-Bologna. In attesa quindi che si accenda questa eccezionale undicesima giornata di ritorno della Serie A, vediamo che risultati attendiamo oggi. Il primo fischio d’inizio infatti si udirà solo alle ore 19,00 con il match atteso al Castellani tra Empoli e Napoli. Saranno poi previste per le ore 21.00 le altre sfide di questa giornata: quindi si accenderanno Frosinone-Parma, Genoa-Inter, Roma-Fiorentina, Spal-Lazio e Torino Sampdoria.

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA PER LA SALVEZZA

In attesa che i risultati di Serie A che otterremo stasera completino il quadro della 30^ giornata oltre che modifichino le cose in classifica, vediamo che sta accadendo in una zona molto delicata della graduatoria. Ci riferiamo ovviamente alla zona rossa, dove i club stanno lottando con ferocia per la salvezza nel primo campionato italiano al termine della stagione. Con così pochi turni mancanti capiamo bene che i punti messi in palio oggi saranno decisivi e i risultati di Serie A che raccoglieremo essenziali. Eppure pare che per il Chievo non ci siano più speranze di evitare la retrocessione in Serie B, pure in caso di successo domani con il Sassuolo. La classifica parla chiaro: pur con il pari con l’Atalanta recuperato poco fa, il club gialloblu è sempre fanalino di coda e con solo 11 punti. Distano quindi ancora 6 lunghezze i canarini del Frosinone, che vivono un momento di grande difficoltà come testimonia la sconfitta subita contro la Spal lo scorso fine settimana. Chi invece ha grandi chance di salvezza è l’Empoli, che però deve fare attenzione alla concorrenza diretta con il Bologna, di poco sopra in classifica. Chissà come i risultati di Serie A di questo turno modificherà il quadro generale.

RISULTATI SERIE A

Ore 19.00 Empoli-Napoli

Ore 21.00 Frosinone-Parma

Ore 21.00 Genoa-Inter

Ore 21.00 Roma-Fiorentina

Ore 21.00 Spal-Lazio

Ore 21.00 Torino-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 81

Napoli 63

Inter 53

Milan 52

Atalanta, Lazio 48

Roma 47

Sampdoria, Torino 45

Fiorentina 38

Cagliari, Parma, Genoa 33

Sassuolo 32

Spal, Udinese 29

Bologna 27

Empoli 25

Frosinone 17

Chievo 11



