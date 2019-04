Risultati Serie B/ Classifica e diretta gol live score (31^ giornata, 3 aprile 2019)

Si completerà solo con i risultati di Serie B di oggi mercoledì 3 aprile il quadro per la 31^ giornata del Campionato cadetto, che torna in campo quindi per chiudere questo intensissimo turno infrasettimanale, che dovrebbe essere l’ultimo fino a fine stagione. Ormai il calendario è sempre meno fitto e pure la regular season di Serie B si sta avvicinando a grandi passi: sono sempre meno i punti messi in palio per la classifica del secondo campionato italiano e sono quindi più che mai vive le lotte per la promozione come pure per non retrocedere in Serie C. Come abbiamo già visto ieri con i primi risultati di Serie B della 31^ giornata la classifica ha subito un forte scossone e molte cose sono cambiate: lo faranno poi anche oggi anche se il calendario ufficiale ci propone solo due partite. Ecco quindi che alle ore 19,00 avrà inizio Lecce-Cosenza, con i giallorossi che tornano in casa dopo il successo ottenuto contro il Pescara. Alle ore 21,00 invece sarà proprio il Pescara ad ospitare il Palermo, che vorrà riscattare il pareggio rimediato contro il Cosenza.

RISULTATI SERIE B: I PROSSIMI IMPEGNI

In attesa di scoprire quali saranno i risultati di Serie B che ci arriveranno questa sera dai pochi campi impegnati nella 1^ giornata facciamo un passo avanti perchè già questo fine settimana i protagonisti del secondo campionato italiano saranno già in campo. Il calendario è ormai ridottissimo: ci attendono solo altre quattro giornate prima della chiusura della regular season e poi verrano decise le prime promozione le prime retrocessioni prima di dare il via ai percorsi di play off e play out. Capiamo bene quindi perchè i tre punti messi in palio anche oggi saranno decisivi visto che in classifica leggiamo parecchie situazioni delicate, ai piani alti come pure al fanalino di coda. Ricordiamo quindi che oltre al prossimo fine settimana, otterremo nuovo risultati per la Serie B anche il 27 aprile, il 4 e l’11 maggio: poi sarà via libera ai tabelloni finali.

RISULTATI SERIE B

Ore 19.00 Lecce-Cosenza

Ore 21,00 Pescara-Palermo

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 54

Lecce 51

Palermo 50

Verona 48

Benevento 47

Pescara 45

Perugia 44

Spezia 43

Cittadella 42

Ascoli 36

Salernitana, Cosenza, Cremonese 35

Crotone 33

Livorno, Venezia 30

Foggia (-6) 27

Padova 24

Carpi 22



