Video/ Crotone-Perugia (2-0): highlights e gol della partita (Serie B, 31^ giornata)

Video Crotone-Perugia 2-0: highlights e gol della partita valevole per la 31^ giornata di Serie B 2018-19. Tre punti pesantissimi per i pitagorici, che sarebbero salvi se il campionato finisse oggi. Ma al termine della regular season mancano ancora sette turni e per gli uomini di Giovanni Stroppa la strada verso la salvezza è ancora lunga e soprattutto piena di ostacoli insidiosi da affrontare. Di certo aver battuto la compagine umbra tra le mura amiche dello Scida rappresenta un ottimo viatico in vista del finale di stagione, dove reciterà sicuramente un ruolo da indiscusso protagonista Simeon Tochukwu Nwankwo, per gli amici Simy: l’attaccante nigeriano è arrivato a quota 12 gol e rappresenta sicuramente un valore aggiunto per i calabresi che un paio di mesi fa venivano dati per spacciati e che adesso, invece, si trovano a +3 sulla zona play-out, anche grazie al Cittadella che ha costretto al pari il Venezia e alla Cremonese che ha battuto il Livorno. I grifoni di mister Nesta si sono arresi alle parate di Cordaz che sull’1 a 0 ha salvato il risultato e al colpo da biliardo di Barberis che nel finale, in contropiede, ha messo il punto esclamativo segnando il gol del raddoppio che ha costretto gli umbri ad alzare bandiera bianca. Il Perugia resta comunque in piena corsa per un posto nei play-off, sebbene questa battuta d’arresto rischia di dirottarli verso il turno preliminare.

LE DICHIARAZIONI

Andrea Barberis ha parlato a nome di tutto il Crotone subito dopo il triplice fischio finale: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che vanta tanti giocatori di qualità e che fa un ottimo palleggio. Dopo aver trovato il gol nel primo tempo abbiamo saputo soffrire e tenere duro nella ripresa, e appena si è presentata l’occasione abbiamo segnato il secondo gol in contropiede, con quella giusta dose di cinismo che serve per vincere partite come questa. Negli ultimi mesi la squadra ha acquisito più consapevolezza della situazione in cui ci siamo ritrovati, a inizio campionato non eravamo preparati a lottare per la salvezza ma ora finalmente stiamo reagendo e abbiamo intrapreso la strada giusta per rimanere in Serie B. Dobbiamo vincere più partite possibili da qui a fine campionato perché anche le altre squadre si sono messe a correre”.





