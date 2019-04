Video/ Livorno Cremonese (1-3): highlights, Croce firma il colpo lombardo (Serie B)

Il video di Livorno Cremonese ci racconta una partita ricca di gol, ma che naturalmente ha fatto la felicità solamente degli ospiti lombardi, capaci di espugnare con il punteggio di 1-3 il campo dello stadio Armando Picchi di Livorno nella 31^ giornata di Serie B. Un successo firmato dal gol di Gaetano Castrovilli nel primo tempo e soprattutto dalla doppietta di Daniele Croce nella ripresa, a vanificare la rete con cui Andrea Luci aveva provato a riaprire la partita per il Livorno. La sfida del turno infrasettimanale potrebbe avere conseguenze molto importanti sulla classifica: la Cremonese è salita a 35 punti e vede più vicina la salvezza, mentre il Livorno che si è fermato a quota 30 vede certamente più critica la propria situazione dopo la sconfitta casalinga.

VIDEO LIVORNO CREMONESE: LE DICHIARAZIONI

Come abbiamo accennato, Daniele Croce è stato il mattatore di Livorno Cremonese, di conseguenza è stato proprio il centrocampista grigiorosso a parlare ai microfoni di DAZN al termine della partita allo stadio Armando Picchi: “La mia doppietta è arrivata nella giornata migliore. Sapevamo dell’importanza di questa partita, abbiamo messo in campo forse più cattiveria e probabilmente più qualità nel possesso di palla. A livello personale mi sento bene, la corsa non è mai stata un problema nella mia carriera”, ha affermato Croce, naturalmente molto felice per la doppietta personale e per la vittoria della sua squadra.

VIDEO LIVORNO CREMONESE: GLI HIGHLIGHTS





