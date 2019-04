Video/ Milan Udinese (1-1) highlights. Lasagna punisce i rossoneri (Serie A)

Pesante pareggio per 1-1 per il Milan di Gennaro Gattuso contro l’Udinese nella 30^ giornata del Campionato di Serie A: tra le mura di San Siro i rossoneri quindi non si rilanciano e ora rischiano di perdere la quarta piazza in classifica. Come si vede nel video di Milan Udinese, il club del Diavolo trova il vantaggio già al 44^ del primo tempo con una magia di Piatek, dopo però aver perso uomini fondamentali come Donnarumma e Paquetà. Nella ripresa però sono i friulani a crescere a mettere a ferro e fuoco la difesa dei milanesi: alla fine la barriera crolla la 65’ con Lasagna con un ottimo gol in contropiede che spiazza tutti e che regala ai bianconeri un punticino importante. Dando ora uno occhio alle statistiche segnate al termine della partita notiamo che il milan ha totalizzato il 58% del possesso palla trovando pure 12 tiri di cui 9 correttamente indirizzati: aggiungiamo 7 calci d’angolo. e 416 passaggi completati. Per l’Udinese ecco invece il 45% del possesso palla, oltre a 7 tiri di cui 3 in porta: ricordiamo pure 14 punizioni, 8 parate e 298 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della sfida tra Milan e Udinese è arrivato Gennaro Gattuso, tecnico dei Milan a intervenire ai microfoni di Sky per raccontare la prestazione dei suoi: “E’ un momento così, facile parlare di schemi. Dobbiamo toglierci la paura. Anche a livello fisico abbiamo fatto fatica, nella ripresa la squadra è stata molle. Stiamo giocando con il freno a mano tirato anche sul piano mentale”. L’allenatore calabrese ha poi aggiunto: “Dovevamo vincere e abbiamo osato. Si possono provare cose nuove ma ci vuole tempo”. Per l’Udinese invece si è presentato ai microfoni della sala stampa Igor Tudor che ha affermato: “Sono contento, i ragazzi hanno fatto veramente una grande gara, avremmo potuto prenderci anche i tre punti ma va bene così, questo pareggio ci dà coraggio per le prossime partite”. Il tecnico bianconero però guarda già avanti: “Ora abbiamo quattro giorni per lavorare bene, ma anche per riposare e arrivare con la giusta testa. Giocheremo in casa, con il nostro tifo e vogliamo tutti la stessa cosa: fare una buona gara e prendere i tre punti”.







