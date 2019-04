Video/ Spezia Salernitana (2-1): highlights, i liguri vincono in rimonta (Serie B)

Il video di Spezia Salernitana ci racconta una partita molto intensa nella 31^ giornata di Serie B. La successione dei gol segnati allo stadio Alberto Picco ci racconta di un iniziale vantaggio campano grazie al gol segnato da Milan Djuric al 43’ minuto di gioco, ribaltato però nella ripresa dai gol segnati per lo Spezia da Luca Mora al 58’ e da Elio Capradossi al 94’, un guizzo in extremis che ha deciso la partita sul punteggio di 2-1, per la felicità del pubblico di casa. In classifica lo Spezia sale a 43 punti e in questo momento occupa l’ottavo posto, cioè l’ultimo utile per accedere ai playoff, la Salernitana invece resta ferma a quota 35 e dunque deve a questo punto soprattutto guardarsi alle spalle, per evitare di farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere.

VIDEO SPEZIA SALERNITANA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Spezia Salernitana c’è grande soddisfazione nell’ambiente ligure. Ecco il commento dell’allenatore Pasquale Marino sulla prestazione dei suoi ragazzi, nel corso della classica conferenza stampa post-partita: “Solitamente aggrediamo le partite, questa volta anche per merito dei nostri avversari non ci siamo riusciti. La Salernitana è passata in vantaggio anche meritatamente. La reazione è stata forte, abbiamo fatto circolare la palla in maniera veloce soprattutto per cercare di far girare la squadra avversaria che aveva giocato tre giorni fa e poteva avere un calo fisico. La reazione della squadra è stata importante. Il nostro obiettivo? Abbiamo valorizzato tanti giovani ed era quello l’obiettivo principale. Virtualmente siamo salvi, ora dobbiamo fare tutte le partite al massimo, questa vittoria ci deve dare uno slancio per cercare di arrivare più in alto possibile. Il caso Okereke? Non abbiamo avuto mai alcun timore, siamo rimasti sempre sereni”, ha concluso Marino.

VIDEO SPEZIA SALERNITANA: GLI HIGHLIGHTS





