Video/ Verona Brescia (2-2): highlights, pareggio spettacolo al Bentegodi (Serie B)

Il video di Verona Brescia ci racconta una partita ricca di gol ed emozioni, un match sempre molto sentito per la rivalità fra le due tifoserie e che ieri sera non ha deluso le attese. Quattro gol e divisione della posta con un pareggio per 2-2 che certamente fa più piacere alla capolista Brescia, che ha superato indenne l’ostica trasferta al Bentegodi. Riscontri comunque positivi anche per l’Hellas di Fabio Grosso, sempre più saldamente in zona playoff. Protagonista della partita è stato Faraoni, autore di una doppietta con cui ha aperto e chiuso le marcature; in mezzo c’era stata la rimonta del Brescia, che aveva ottenuto il primo pareggio con il gol di Torregrossa ed era anche passato in vantaggio alla fine del primo tempo grazie alla rete di Martella.

VIDEO VERONA BRESCIA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Verona Brescia, nel corso della classica conferenza stampa, Fabio Grosso si è espresso così sulla prestazione del suo Verona contro la capolista: “i è mancato il risultato. I ragazzi hanno disputato una grande partita. Abbiamo messo in difficoltà la capolista mettendo in campo ritmo e qualità. Nel corso del campionato abbiamo perso punti, anche quando li meritavamo. Voglio sottolineare la nostra prova che dimostra che siamo in grado di raggiungere certi livelli di prestazione. L’auspicio è di saperle ripetere anche nelle prossime partite. L’applauso all’uscita dal campo è il giusto premio ad una squadra che ha dato veramente tutto”. Questa invece l’analisi di Eugenio Corini, allenatore del Brescia: “È stata una partita dove le due squadre hanno giocato a viso aperto, cercando entrambe la vittoria. Per noi è un punto importante ma peccato non averla chiusa. È stato un incontro molto combattuto, infatti nel finale le squadre hanno accusato un po’ di stanchezza. Credo che il risultato sia sostanzialmente giusto”.

VIDEO VERONA BRESCIA: GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA