Diretta Anadolu Efes Milano/ Streaming video e tv: Olimpia, 40 minuti per i playoff!

Anadolu Efes Milano si gioca alle ore 19:30 di giovedì 4 aprile: tutto in una notte, tutto nei 40 minuti (o più) del Sinan Erdem Dome di Istanbul dove l’Olimpia, nell’ultima giornata della regular season di basket Eurolega 2018-2019, va a caccia della qualificazione ai playoff che otterrebbe per la prima volta da quando esiste il girone unico, e dopo un’assenza generale di cinque anni. Purtroppo al momento Milano non è più padrona del suo destino: le tre sconfitte consecutive, ultima delle quali quella contro il Fenerbahçe, hanno portato all’incredibile sorpasso di uno Zalgiris Kaunas che sembrava fuori dai giochi. Anzi: se l’Olimpia è ancora in corsa deve soprattutto ringraziare le sconfitte interne di Olympiacos e Baskonia, ma anche il miracolo di Rudy Fernandez ad Atene. Dunque ci apprestiamo a vivere la diretta di Anadolu Efes Milano con grande trepidazione, con un occhio che inevitabilmente dovrà andare agli altri campi: non si gioca in contemporanea ma tutte le potenziali avversarie sono impegnate nella serata di giovedì.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Anadolu Efes Milano: la partita potrebbe essere programmata su Eurosport 2 e dunque essere accessibile ai clienti Sky, per il momento l’appuntamento rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che permette di seguire tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video. Le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, arriveranno invece dal sito ufficiale della manifestazione che trovate all’indirizzo www.euroleague.net.

RISULTATI E PRECEDENTI

Anadolu Efes Milano è dentro o fuori: il fatto che l’Olimpia sia 0-12 nelle trasferte su questo parquet non aiuta, ma la prima di sempre potrebbe rappresentare l’archiviazione di un traguardo importantissimo. Come detto si gioca su sei campi volendo far rientrare nel contesto anche il Maccabi Tel Aviv: ci sono ben quattro squadre con lo stesso record e solo una al momento farebbe i playoff. Purtroppo l’Olimpia ha ben poco da sperare rispetto alla classifica avulsa, ma può ancora sperare: è in vantaggio con Olympiacos (2-0) e Zalgiris Kaunas (1-1 ma differenza canestri a favore), sotto con Baskonia e Panathinaikos con le quali è 1-1 ma con differenza canestri a sfavore. Semplifichiamo il discorso: per andare ai playoff Milano dovrebbe vincere – ovviamente – e sperare nella sconfitta dello Zalgiris Kaunas che è del tutto fattibile, visto che i lituani sono impegnati a Madrid. A quel punto sarebbe quasi fatta: anche con le vittorie di Maccabi e Olympiacos l’Olimpia resterebbe davanti, poi bisognerebbe eventualmente valutare una classifica avulsa che potrebbe riguardare anche Vitoria e Panathinaikos. I baschi sono a Mosca contro il Cska, ma come detto già davanti; il problema è che il Pana ospita il Buducnost, mentre l’Olympiacos se la vede al Pireo contro il Darussafaka. L’Efes, parlando anche degli avversari, è già sicuro del quarto posto e di scontrarsi con il Barcellona nei playoff, con fattore campo a favore: non ha più motivazioni e baderà al minutaggio, ma chiaramente cercherà di trovare energie psicologiche andando a caccia della ventesima vittoria in una bellissima regular season.



© RIPRODUZIONE RISERVATA